विजय थलापति के जीतते ही तृषा के वीडियो पर टूट पड़े लोग, 22 साल पहले की थी भविष्यवाणी- सीएम बनूंगी
विजय थलापति के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने से पहले एक्ट्रेस तृषा कृष्णन का 22 साल पुराना एक वीडियो वायरल है। इसमें उन्होंने खुद सीएम बनने की इच्छा जाहिर की थी। लोग लिख रहे हैं कि उनकी जुबान पर सरस्वती थीं।
थलापति विजय तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में ऐतिहासिक जीत हासिल कर चुके हैं। उनकी फिल्मों, परिवार और पॉलिटिकल करियर के साथ रूमर्ड गर्लफ्रेंड तृषा कृष्णन भी लाइमलाइट में आ गई हैं। तृषा की दोस्त चार्मी उन्हें इशारों में उन्हें विजय के लिए लकी बता चुकी हैं। अब तृषा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें उन्होंने खुद तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने की चाहत जताई थी। अब लोग इसे तृषा का मेनिफेस्टेशन पावर बोल रहे हैं। इंट्रेस्टिंग बात है कि 4 तारीख को चुनाव के नतीजे घोषित हुए और इस दिन तृषा का जन्मदिन था। इस पर भी कुछ लोग मीम्स बना रहे हैं।
तृषा का 2004 का वीडियो वायरल
थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस बीच उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में हैं। उनकी को-एक्ट्रेस और दोस्त तृषा का 22 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें तृषा सीएम बनने की इच्छा जता रही हैं। ट्विटर पर छोटा डॉन नाम के हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया गया है। इसमें लिखा है, ‘यह वीडियो 2004 का है जब तृषा कृष्णन ने भविष्य में तमिलनाडु का सीएम बनने की इच्छा जताई थी। अब हर चीज का सेंस समझ आ रहा है। किसी ने सही कहा है कि 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती जुबान पर बैठती हैं, इसलिए संभलकर बोलना चाहिए।’
जब तृषा बोलीं- सीएम बनूंगी
तृषा का यह इंटरव्यू सन टीवी के यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। शुरुआत में वह फिल्मों की बात करती हैं। तृषा बोलती हैं, मैं डायरेक्टर की एक्टर हूं। वह जो बताएगा मैं करूंगी। तृषा से होस्ट ने पूछा कि वह मॉडलिंग कर चुकीं एक्टिंग कर चुकीं अब क्या बाकी है? इस पर वह बोलती हैं, 'सीएम बनना है।' जब तृषा से पूछा जाता है कैसे तो वह कॉन्फिडेंट होकर बोलती हैं, 'सच कह रही हूं, देखिएगा, 10 साल 15 साल जितना भी समय लगे। आप बस देखते रहिएगा मैं आपको बताऊंगी।' सीएम बनकर क्या करेंगी, इस पर तृषा बोलीं थीं कि पहले वोट डालिए।
लोग कर रहे जयाललिता से तुलना
वीडियो पर काफी कमेंट्स हैं। एक ने लिखा है,उन्होंने अपने फ्यूजर की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। एक ने लिखा है कि क्या वह तमिलनाडु की दूसरी जयाललिता बनने जा रही हैं। ट्विटर पर किसी ने लिखा है, एक दिन वह बन जाएगी। इलेक्शन रिजल्ट के बाद यह इंटरव्यू काफी देखा जा रहा है। एक ने लिखा है, अब डेब्युटी सीएम जरूर बन जाएगी।
विजय की जीत के बाद से तृषा पर फोकस
बता दें कि विजय थलापति की पत्नी का नाम संगीता है और बीती फरवरी रिपोर्ट्स थीं कि वह तलाक की अर्जी दे चुकी हैं। संगीता का आरोप है कि विजय का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध है। विजय और तृषा के अफेयर के चर्चे लंबे समय से हैं हालांकि दोनों इस पर चुप्पी साधे रहते हैं। फंक्शस में दोनों को साथ देखकर कई बार अफवाहों को हवा मिली है। अब 4 मई को तृषा के जन्मदिन पर विजय की पार्टी की जीत। तृषा का सुबह मंदिर में होना और विजय के जीतते ही उनके घर बधाई देने पहुंचना, यह सब डिसकस किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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