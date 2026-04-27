यूट्यूब पर खूब देखा जा रहा ममता कुलकर्णी का ये गाना, टॉप 7 ट्रेंडिंग म्यूजिक वीडियोज में दो भोजपुरी
भारत में ट्रेडिंग म्यूजिक में ममता कुलकर्णी का एक गाना चर्चा में है। नंबर एक पर तो संजू राठौड़ ईशा मालवीय के साथ जमे हैं। टॉप 7 की लिस्ट में दो भोजपुरी गानों को भी जगह मिली है।
यूट्यूब ट्रेंडिंग लिस्ट अपडेट होती रहती है। इसमें आप देख सकते हैं कि भारत में किस गाने को यूट्यूब पर देखा जा रहा है या उस पर ज्यादा रिएक्शंस दिख रहे हैं। 27 अप्रैल तक की अपडेटेड लिस्ट में ममता कुलकर्णी का एक पुराना गाना दिख रहा है। यह चार नंबर पर है। वहीं अक्षय कुमार का भी खूब सुना जा रहा है। इंट्रेस्टिंग बात यह है कि इस गाने को पाकिस्तान में भी खूब पसंद किया जता है। ट्रेंड्स में दो भोजपुरी गाने भी हैं। यहां आप ट्रेंडिंग म्यूजिक की लिस्ट देख सकते हैं। हम आपके लिए टॉप 7 गाने इस लिस्ट में रख रहे हैं।
1.बैंगल्स
लिस्ट में एक नंबर पर संजू राठौड़ का म्यूजिक वीडियो बैंगल्स है। यह 18 अप्रैल को रिलीज हुआ था। 7 दिनों में इसे 13 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इस पर 9198 समेंट्स भी दिख रहे हैं। वहीं 281 लोगों ने इसे लाइक किया है। गाना मराठी, हिंदी और इंग्लिश में मिक्स है। इसमें शेकी-शेकी वाली जोड़ी संजू और ईशा मालवीय को पसंद किया जा रहा है।
2.कोचु कुनजिंताचनोरू रीमिक्स
कोचु कुनजिंताचनोरू गाने ने वीकेंड में तगड़ी जम्प मारी है। 25 अप्रैल को यह गाना ट्रेडिंग म्यूजिक लिस्ट में 7 नंबर पर था। 27 अप्रैल को यह नंबर 2 पर आ चुका है। गाना तीन दिन पहले रिलीज हुआ है और इसे 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।
3.दिल ने तेरा नाम लिया
तेरी यादों की चादर ओढ़े एल्बम का गाना दिल ने तेरा नाम लिया तीसरे नंबर पर है। यह गाना शनिवार तक दूसरे नंबर पर था। अपलोड होने के पांच दिन के अंदर इसे 2.3 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इस पर 201 कमेंट्स हैं।
4.गुप चुप गुप चुप
चौथे नंबर पर बॉलीवुड के पुराने म्यूजिक वीडियो की एंट्री हुई है। यह करण अर्जुन फिल्म का गाना है जो कि ममता कुलकर्णी पर फिल्माया गया है। गाने के बोल हैं, लांबा लांबा घूंघट काहे को डाला। इस वीडियो को 5 दिनों में 2.4 व्यूज मिले हैं। कमेंट्स 34 ही हैं।
5.वो तस्सवुर का आलम
पांचवें नंबर पर ऐतराज मूवी का गाना वो तस्सुवर का आलम है। यह अक्षय कुमार और करीना कपूर पर फिल्माया गया है। गाने को 5 दिनों में 2062688 व्यूज मिले हैं। इस पर 4 हजार से ज्यादा लाइक्स और 25 कमेंट्स हैं। यह गाना पाकिस्तानी चार्ट्स में भी रहता है।
6.छिल देबू का
ट्रेंडिंग म्यूजिक में छठवां नंबर भोजपुरी गाने का है। वीडियो पवन सिंह और खुशी कक्कड़ के गाने छिल देबू का है। इसे पांच दिनों में 2.9 मिलियन व्यूज मिले हैं। इसे 111 हजार लाइक्स मिले हैं।
7.बेलनवो खईबा
सातवें नंबर पर भी भोजपुरी गाना है। गाना खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का है। इसके बोल हैं बेलनवो खईबा। वीडियो को पांच दिनों में 2.5 मिलियन व्यूज मिले हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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