ट्रेन टू बुसान और 2012 हैं अपोकैलिप्टिक फिल्में, जानें क्या होता इसका मतलब

संक्षेप:

Explainer: अपोकैलिप्टिक फिल्में का क्या मतलब होती हैं? क्यों लोगों को वो फिल्में पसंद आती हैं जिसमें दुनिया खत्म होने वाली होती है। आइए आपको समझाते हैं।

Feb 03, 2026 02:52 pm IST
आपने ‘ट्रेन टू बुसान’ और ‘2012’ जैसी फिल्में तो देखी ही होंगी? इन्हें ‘अपोकैलिप्टिक’ (Apocalyptic) फिल्में कहते हैं। ये शब्द ग्रीक शब्द ‘Apokalypsis’ से आया है। इस शब्द का मतलब, "खुलासा होना" या "बड़ी तबाही" होता है। अगर फिल्म के संदर्भ में बात करें तो इस जॉनर (Genre) की फिल्मों को मतलब ये होता है कि उस फिल्मों की कहानी ‘दुनिया के अंत’ के इर्द-गिर्द घूमेगी। ऐसी फिल्मों में दिखाया जाता है कि कैसे कोई प्राकृतिक आपदा, परमाणु युद्ध, महामारी या एलियंस का हमला पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है।

क्या होता है 'अपोकैलिप्टिक' और 'पोस्ट-अपोकैलिप्टिक' में अंतर?

अपोकैलिप्टिक फिल्में मतलब जिनमें दुनिया के खत्म होने की प्रक्रिया दिखाई गई हो। जैसे ‘2012’ या ‘द डे आफ्टर टुमारो’। वहीं पोस्ट-अपोकैलिप्टिक फिल्में वो होती हैं जिनमें दुनिया के खत्म होने के बाद बचे हुए लोगों के संघर्ष की कहानी दिखाई जाती है। जैसे ‘मैड मैक्स: फ्यूरी रोड’।

ये फिल्में इतनी लोकप्रिय क्यों होती हैं?

दरअसल, इंसान के भीतर ‘अनजान’ चीजों को जानने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। ये फिल्में हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि “अगर सच में ऐसा हुआ, तो क्या होगा?”

अपोकैलिप्टिक फिल्मों के प्रकार

1. प्राकृतिक आपदा (Natural Disasters): भूकंप, सुनामी या उल्कापिंड का गिरना (जैसे: ग्रीनलैंड)
2. महामारी (Pandemics):घातक वायरस जो सबको मार देता है (जैसे: कॉन्टैगियन)।
3. तकनीकी विद्रोह (Tech Revolt): AI या रोबोट्स का कब्जा (जैसे: द टर्मिनेटर)।
4. एलियन हमला (Alien Invasion): बाहरी दुनिया के जीवों का आक्रमण (जैसे: इंडिपेंडेंस डे)।

जरूर देखें ये 5 बेहतरीन फिल्में

अगर आप इस जॉनर को समझना है, तो ये फिल्में ‘मस्ट वॉच’ हैं:

  1. 2012
    आईएमडीबी रेटिंग - 5.9
    ओटीटी- अमेजन प्राइम वीडियो

2. इंटरस्टेलर
आईएमडीबी रेटिंग - 8.7
ओटीटी- अमेजन प्राइम वीडियो

3. ट्रेन टू बुसान
आईएमडीबी रेटिंग - 7.6
ओटीटी- अमेजन प्राइम वीडियो

4. अ क्वाइट प्लेस
आईएमडीबी रेटिंग - 7.5
ओटीटी- अमेजन प्राइम वीडियो

5. चिल्ड्रन ऑफ मैन
आईएमडीबी रेटिंग - 7.9
ओटीटी- अमेजन प्राइम वीडियो

