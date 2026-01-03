ट्रेड एनालिस्ट की भविष्यवाणी, 2026 की पांच फिल्में कर सकती हैं कमाई का धमाका, ये सबसे बड़ी फिल्म

संक्षेप: साल 2026 हिंदी सिनेमा के लिए सबसे खास होने वाला है। ट्रेड एनालिस्ट ने हाल में हुई एक चर्चा के बाद पांच ऐसी फिल्मों का नाम बताया है कि बॉक्स ऑफिस के नंबर्स हिला सकती हैं। इस साल रिलीज होने वाली ये पांच खास फिल्में कर सकती हैं जबरदस्त कमाई।

2026 हिंदी फिल्मों के लिए बेहद खास होने वाला है। इस साल सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणबीर कपूर, विकी कौशल, रणवीर सिंह समेत इंडस्ट्री के तमाम बड़े एक्टर्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली हैं। इन एक्टर्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस के नंबर्स हिलाने वाली है। ऐसे में फिल्मों पर अपनी बारीकी नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स ने साल 2026 की टॉप 5 सबसे बड़ी फिल्मों की भविष्यवाणी करते हुए उन्हें बेस्ट बता दिया है। ट्रेड एनालिस्ट ने बताया है कि इस साल आने वाली ये शानदार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका करने के लिए तैयार हैं।



इस फिल्म को नहीं है प्रमोशन की जरूरत बॉलीवुड हंगामा ने साल 2026 में आने वाली फिल्मों पर एक्सपर्ट की राय शेयर की है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श, अतुल मोहन, राज बंसल, गिरीश जौहर ने आने वाली फिल्मों पर अपनी राय रखी है। अतुल मोहन ने साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों से एक धुरंधर 2 को बताया। उन्होंने कहा इस फिल्म ने पहले ही अपनी मार्केटिंग इतनी मजबूत कर ली है कि अब वो सीधे थिएटर में धमाका कर सकती है। इस फिल्म को अब किसी प्रमोशन की जरुरत नहीं।

ये हो सकती है साल की सबसे बड़ी फिल्म राज बंसल ने कहा कि उनके हिसाब से साल 2026 फिल्मों के लिए बहुत बड़ा साल होने वाला है। उनकी उम्मीदें रामयाण, धुरंधर 2, दृश्यम 3, किंग और लव एंड वॉर पर टिकी हुई हैं। राज बंसल ने रामयाण को इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बताया। उन्होंने कहा कि रामायण टीवी सीरीज के लिए भी लोगों में क्रेज देखा गया था अब रामयाण के लिए भी वैसी ही उम्मीदें हैं।

रणबीर के लिए खास होने वाला है साल तरण आदर्श ने कहा कि ये साल रणबीर कपूर के नाम रहने वाला है। एनिमल के बाद वो संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर से वापसी कर रहे हैं , उसके बाद रामायण में नजर आएंगे। अतुल मोहन ने कहा कि विकी कौशल भी छावा के बाद आ रहे हैं तो दोनों के लिए ये खास फिल्म होने वाली है। एक्सपर्ट्स ने राजा शिवाजी, आवारापन 2 पर भी भरोसा जताया। गिरीश जौहर ने कहा कि इस साल अगर भारत में ही कोई फिल्म 1000 करोड़ कमा ले तो कोई नई बात नहीं होगी। इस साल स्टार्स की फिल्में आ रही हैं।