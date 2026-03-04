Toxic vs Dhurandhar 2: टॉक्सिक और धुरंधर 2 का क्लैश टला, पोस्टपोन हुई फिल्म की रिलीज
Toxic vs Dhurandhar 2: बॉक्स ऑफिस पर 19 मार्च के दिन ‘धुरंधर 2’ और ‘टॉक्सिक’ का क्लैश होने वाला था। लेकिन अब इस क्लैश को टाल दिया गया है। फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है।
‘धुरंधर 2’ और ‘टॉक्सिक’ का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश नहीं होगा। दरअसल, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ और यश की ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च के दिन रिलीज होने वाली थी। लेकिन 4 मार्च के दिन यश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि उनकी फिल्म ‘टॉक्सिक’ की रिलीज पोस्टपोन कर दी गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या उन्होंने ‘धुरंधर 2’ की वजह से रिलीज डेट बदली? जवाब है, नहीं। फिर? आइए आपको ‘टॉक्सिक’ के पोस्टपोन होने का कारण और नई रिलीज डेट बताते हैं।
क्यों पोस्टपोन हुई फिल्म?
यश ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया कि उन्होंने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ को पोस्टपोन करने का निर्णय मिडिल ईस्ट में चल रहे झगड़े की वजह से लिया है।
अब कब रिलीज होगी फिल्म?
यश ने अपने प्रोडक्शन हाउस और KVN प्रोडक्शन की तरफ से जारी स्टेटमेंट में अपने फैंस को बताया कि अब उनकी फिल्म 4 जून के दिन दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। दिलचस्प बात ये है कि 5 जून के दिन वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना’ रिलीज होने वाली है।
यश का स्टेटमेंट
यश ने पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘टॉक्सिक एक ऐसी फिल्म है जिसे हमने दुनिया भर दर्शकों के लिए बनाई है। कन्नड़ और अंग्रेजी में फिल्माई गई ये फिल्म देश और विदेश के दर्शकों से जुड़ने का एक माध्यम है। सालों की मेहनत के बाद, हम 19 मार्च को अपनी फिल्म आप सभी के साथ शेयर करने के लिए एक्साइटेड थे। हालांकि, वर्तमान अनिश्चितता, विशेष रूप से मिडिल ईस्ट की स्थिति ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जो अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचने और जुड़ने के हमारे लक्ष्य को प्रभावित कर रही है। इसलिए हमने अपनी रिलीज को आगे बढ़ाने का कठिन निर्णय लिया है। अब ये फिल्म 4 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में रिलीज होगी। मिलते हैं।’
टॉक्सिक की स्टार कास्ट
टॉक्सिक में यश के अलावा नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया मेन रोल में हैं। KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस ने इसे प्रोड्यूस किया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।