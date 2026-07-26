आवारापन 2 और टॉक्सिक में से किसका फैंस को ज्यादा इंतजार? दोनों अगस्त में हो रहीं रिलीज
Most Anticipated Films: इस साल की बड़ी फिल्मों में आवारापन 2 और टॉक्सिक का नाम शामिल है। दोनों ही फिल्मों के लिए दर्शक बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। पर इन दोनों में से किस फिल्म का फैंस को ज्यादा ये हम आपको बता रहे हैं।
टॉक्सिक और आवारापान 2 इस साल की दो ऐसी फिल्में हैं जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर इन दोनों फिल्मों में से फैंस को किस फिल्म का ज्यादा इंतजार है, ये हम आपको बता रहे हैं। साथ ही, हम आपको इन दोनों फिल्मों की रिलीज डेट भी बता रहे हैं। ये जानकारी हम आपको आईएमडीबी की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट के आधार पर बता रहे हैं।
टॉक्सिक और आवारापन 2 में किसका ज्यादा इंतजार?
IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट इन फिल्मों के टाइटल पेज पर आनेवाले रियल टाइम व्यूज के आधार पर तय की जाती है। आईएमडीबी की इस लिस्ट में यश की टॉक्सिक नंबर 1 है। वहीं, इमरान हाशमी की फिल्म टॉप 10 की लिस्ट में पांचवे नंबर पर है।
कब रिलीज होगी सुपरस्टार यश की टॉक्सिक?
आईएमडीबी की लिस्ट के मुताबिक, टॉक्सिक का फैंस को ज्यादा इंतजार है। टॉक्सिक कन्नड़ भाषा की एक पैन इंडिया फिल्म है। टॉक्सिक एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। टॉक्सिक में सुपरस्टार यश, नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुकमणि वसंत जैसे कलाकार नजर आएंगे।
टॉक्सिक को लेकर क्यों उत्सुक फैंस?
टॉक्सिक की बात करें तो इस फिल्म की रिलीज डेट काफी बार पोस्टपोन हो चुकी है।यही वजह है कि अब फिल्म को लेकर लोगों में उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई है। यश के लिए ये साल बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इस साल उनकी फिल्म रामायण का पहला पार्ट भी रिलीज होना है।
कब रिलीज होगी इमरान हाशमी की आवारापन 2?
आवारापन 2 की बात करें तो ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में इमरान हाशमी, सलिल आचार्या, शबाना आजमी, विजयंत कोहली, दिशा पाटनी और अतुल कुमार जैसे कलाकार नजर आनेवाले हैं।
आवारापन 2 को लेकर क्यों उत्साहित हैं फैंस?
आवारापन 2 को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है। इमरान हाशमी की ये फिल्म एक डार्क रोमांटिक थ्रिलर फिल्म होगी। आवारापन 2 साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म आवारापन का सीक्वल है। आवारापन 29 जून, 2007 को रिलीज हुई थी। आवारापन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी, लेकिन समय के साथ ये फिल्म दर्शकों के दिल में उतरती चली गई। यही वजह है कि अब फिल्म के सीक्वल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2007 वाली आवारापन को मोहित सुरी ने डायरेक्ट किया था। आवारापन की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। आवारापन 1 में आशीष विद्यार्थी, सलिलि आचार्या, आशुतोष राणा जैसे कलाकार नजर आए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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