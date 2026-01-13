टॉक्सिक के टीजर पर बवाल: यश के कार वाले इंटीमेट सीन की हुई शिकायत, ऐक्शन लेने की मांग
यश की अपकमिंग मूवी टॉक्सिक के टीजर पर विवाद हो गया है। बीती 8 जनवरी को रिलीज हुए इंट्रोडक्शन सीन में यश गाड़ी में एक लड़की के साथ इंटीमेट होते दिखते हैं। इस पर कर्नाटक स्टेट विमिन कमीशन ने सीबीएफसी से शिकायत की है।
यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक अपने बोल्ड सीन की वजह से कॉन्ट्रोवर्सी में आ गई है। मूवी का टीजर 8 जनवरी को रिलीज हुआ था। इसमें यश के कैरेक्टर राया का इंट्रोडक्शन दिखाया गया था। टीजर में यश अमेरिकन एक्ट्रेस नैटली बर्न के साथ गाड़ी के अंदर इंटिमेट सीन दिया है। इस सीन पर आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने आपत्ति जताई है और कर्नाटक स्टेट विमिन कमीशन से टीजर बैन करने की मांग की है।
विजुअल्स हटाने की मांग
यश की फिल्म टॉक्सिक के टीजर पर विवाद शुरू हो गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक स्टेट विमिन कमिशन से शिकायत की। आम आदमी पार्टी की स्टेट महिला विंग की लीडर्स कमिशन से मिलीं और विजुअल्स को अश्लील बताते हुए इन पर आपत्ति जताई है। विंग ने टीजर से इन विजुअल्स को हटाने के साथ ऐक्शन लेने की मांग भी की है।
महिलाओं-बच्चों पर डालेगा बुरा असर
शिकायत मिलने के बाद कर्नाटक स्टेट कमिशन फॉर विमिन ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को लेटर लिखकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी की स्टेट सेक्रेटरी ऊषा मोहन का दावा है, 'इस मूवी के टीजर में दिखाया अश्लील कंटेंट महिलाओं और बच्चों की सोशल वेल-बीइंग को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। ये सीन बिना उम्र की चेतावनी के पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिए गए हैं, ये महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला और कन्नड़ संस्कृति का अपमान है।'
टीजर बैन करने की मांग
समाज और खासकर नाबालिगों पर इसके बुरे प्रभाव को देखते हुए 'आप' ने कमिशन से दखल देने की अपील की है और टीजर को सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म से बैन करने की मांग की है। पार्टी का कहना है, 'आम आदमी पार्टी की महिला विंग की तरफ से हम विमिन कमिशन से अपील करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लें और राज्य की संस्कृति और संस्कारों को बनाए रखने के लिए तुरंत ऐक्शन लें।'
क्या था टीजर
टॉक्सिक मूवी 19 मार्च को धुरंधर के साथ रिलीज हो रही है। मूवी का टीजर यश के बर्थडे पर रिलीज हुआ जिसको सोशल मीडिया पर मिले-जुले रिएक्शंस मिल रहे हैं। टीजर करीब 2.51 मिनट का है। इसमें बोल्ड और हिंसक सीन दिखाई दिए हैं। टीजर आने के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि यूट्यूब पर बिना वॉर्निंग के ऐसे टीजर रिलीज करना ठीक नहीं है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
