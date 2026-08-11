Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Toxic Star NetWorth : यश नहीं, टॉक्सिक की ये एक्ट्रेस है सबसे ज्यादा अमीर; जानें फिल्म की स्टार कास्ट की नेटवर्थ

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

टॉक्सिक फिल्म रिलीज के लिए तैयार है और इससे पहले आपको बताते हैं सभी स्टार्स की स्टार कास्ट की नेटवर्थ के बारे में। जानें कौन स्टार सबसे ज्यादा अमीर है। 

toxic star cast fees
टॉक्सिक स्टार कास्ट की नेटवर्थ

टॉक्सिक फिल्म आने वाली है और इस फिल्म को लेकर काफी समय से बज है। पहले यह फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब जाकर यह मूवी 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले अब आपको बताते हैं स्टार कास्ट की नेटवर्थ के बारे में तो जानें इनमें से सबसे ज्यादा पैसे वाला स्टार कौन है।

यश

यश

टॉक्सिक के लीड स्टार यश ना सिर्फ एक्टर बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं। यश वैसे तो कन्नड़ इंडस्ट्री के एक्टर हैं, लेकिन अब वह पैन इंडिया स्टार हैं। यश की फैन फॉलोइंग ना सिर्फ कन्नड़ बल्कि पूरी इंडिया में काफी अच्छी हो गई है। यश की नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 50 करोड़ के मालिक हैं।

ये भी पढ़ें:क्या यश ने रणबीर के 'एनिमल' मूवी के इस सीन को किया कॉपी? टॉक्सिक के न्यूड ल
नयनतारा

नयनतारा

तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म की स्टार नयनतारा ना सिर्फ एक्ट्रेस बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं। टॉक्सिक में यश का स्ट्रॉन्ग किरदार है। अब नयनतारा की नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 200 करोड़ है।

कियारा आडवाणी

कियारा आडवाणी

कियारा आडवाणी इस फिल्म से अपने बोल्ड लुक्स और सीन को लेकर काफी चर्चा में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कियारा की नेटवर्थ 41 करोड़ है। कियारा फिल्म के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और कई इवेंट्स के जरिए कमाती हैं।

ये भी पढ़ें:रामायण के लिए खतरा बनेगी 'टॉक्सिक'? ट्रेलर में न्यूडिटी से लेकर वॉयलेंस तक सब
दिशा पाटनी

दिशा पाटनी

दिशा पाटनी तो सोशल मीडिया क्वीन हैं। दिशा की फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस की नेटवर्थ 75 करोड़ है।

हुमा कुरैशी

हुमा कुरैशी

हुमा कुरैशी का एक्टिंग ग्राफ काफी ऊपर जा रहा है। वह कई सोलो लीड फिल्में भी कर रही हैं जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। एक्ट्रेस की नेटवर्थ की बात करें तो हुमा की नेटवर्थ 22-25 करोड़ है।

ये भी पढ़ें:यश संग पहली मुलाकात पर बोलीं नयनतारा, कहा- 'इस आदमी ने चार सालों तक...'
तारा सुतारिया

तारा सुतारिया

तारा सुतारिया भी फिल्म में नजर आएंगी और उनके लुक्स ने सबका दिल जीता है। उनकी नेटवर्थ की बात करें तो तारा 20-25 करोड़ की मालकिन हैं।

रुक्मिणी वसंत

रुक्मिणी वसंत

रुक्मिणी वसंत कन्नड़, तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी हैं। टॉक्सिक में रुक्मिणी और यश के बीच भी काफी बोल्ड सीन है। वहीं उनकी नेटवर्थ की बात करें तो रुक्मिणी की नेटवर्थ 5-7 करोड़ है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Nayanthara kiara advani Tara Sutaria अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।