टॉक्सिक के तबाही गाने को 24 घंटे में 16 मिलियन+ व्यूज, बोल्ड सीन्स पर लोग बोले- RIP सेंसरबोर्ड
तबाही में यश और कियारा की केमिस्ट्री देखकर लोगों को इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत की जोड़ी याद आ गई है। गाना ताबड़तोड़ देखा जा रहा है और यूट्यूब ट्रेंड्स में नंबर 1 पर है।
टॉक्सिक का लेटेस्ट रिलीज हुआ गाना 24 घंटे में 16 मिलियन व्यूज पार कर चुका है। यह डेटा हिंदी वर्जन का है। सॉन्ग का टाइटल तबाही है और उसने वाकई तबाही मचा दी है। यूट्यूब ट्रेंड्स में गाना नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं इसे अलग-अलग भाषाओं में इतने व्यूज मिल रहे हैं कि ट्रेंडिंग टॉप 10 लिस्ट में यह तीन बार दर्ज है। गाना काफी सेंशुअस। लोग कमेंट सेक्शन में मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं।
लोगों ने किए फनी कमेंट्स
टॉक्सिक फिल्म के टीजर में लोग अंदाजा लगा चुके हैं कि फिल्म बच्चों और बुजुर्गों के साथ देखने वाली नहीं है। अब इसके लेटेस्ट रिलीज गाने ने इस कयास की और भी पुष्टि कर दी है। टॉक्सिक यूट्यूब पर जमकर देखा जा रहा है। गाने में कियारा और यश पर इंटीमेट रोमांटिक सीन्स फिल्माए गए हैं। यूट्यूब पर इसके हिंदी वर्जन को 16 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 11 हजार से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं। हिंदी दर्शक इस पर फनी कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक ने लिखा है, सिद्धार्थ: ये क्या हो रहा है कियारा? कियारा: वो अलग ही बंदा था। ऐसे ही कई कमेंट्स दिख रहे हैं। एक ने कमेंट किया है, सिद्धार्थ: ये क्या हो रहा है कियारा? कियारा: तबाही।
क्या यश की इमैजिनेशन में है गाना?
एक कमेंट है, यह सीन कियारा की मौत के बाद का है, जहां यश उसे यादों में देखता है, उसके दिल में प्यार और दर्द है। 3.32 मिनट पर उसकी आंखों में दर्द देखा जा सकता है। वहीं एक ने लिखा है, पैसा ना जाने क्या-क्या करवाता है, अच्छा है मैं मिडिल क्लास हूं। इस पर किसी ने जवाब दिया है, भाई ये सब रियल नहीं है, सिर्फ दिखाया है बस, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। एक ने लिखा है, घर चलाने के लिए करना पड़ता है। कई लोगों को इमरान हाशमी याद आए हैं। एक ने लिखा है, लगता है यश में इमरान हाशमी की आत्मा आ गई। एक ने लिखा है, कबीर सिंह छोड़ेगा नहीं तुझे प्रीति। कुछ लोगों ने गाने की तुलना कॉन्डम के ऐड से भी की है। एक ने लिखा है, RIP सेंसरबोर्ड। एक और ने लिखा है, ये होता है डार्क रोमांस। कई लोग इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत की मर्डर याद कर रहे हैं।
टॉक्सिक रिलीज डेट
टॉक्सिक की डायरेक्टर गीतू मोहनदास हैं। मूवी में नयनतारा, कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया हैं। फिल्म मार्च और जून में पोस्टपोन हो चुकी है। रिपोर्ट्स हैं कि 26 अगस्त को रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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