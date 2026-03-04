टॉक्सिक की नई रिलीज से इन दो फिल्मों पर पड़ेगा असर? अब जून में होगा क्लैश

टॉक्सिक की नई रिलीज से इन दो फिल्मों पर पड़ेगा असर? अब जून में होगा क्लैश
धुरंधर 2 और टॉक्सिक के बीच टॉक्सिक की रिलीज डेट टल गई है। लेकिन अब यश की ये फिल्म इन दो हिंदी फिल्मों पर भारी पड़ सकती है। जून में आ रही फिल्मों पर टॉक्सिक का असर दिखने वाला है। जानिए कौन सी हैं ये फिल्में।
यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट आखिरकार पोस्टपोन हो गई है। मेकर्स ने एक स्टेटमेंट शेयर करते हुए बताया कि फिल्म कन्नड़ और इंग्लिश में बनाई गई है। इसका मकसद देश और ग्लोबल स्तर पर कमाई करना है। लेकिन मिडिल ईस्ट की मौजूदा हालत को देखते हुए टॉक्सिक की रिलीज पोस्टपोन करनी पड़ रही है। अब ये फिल्म 4 जून को रिलीज होने जा रही है। पहले टॉक्सिक और धुरंधर 2 के बीच क्लैश होने वाला था। लेकिन अब जून में इसी डेट के आस-पास आ रही फिल्मों को टॉक्सिक टक्कर देने वाली है।
टॉक्सिक दे रही है इन फिल्मों को टक्कर
यश की टॉक्सिक अब 4 जून गुरुवार को रिलीज हो रही है। विकिपीडिया की मानें तो 5 जून को वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है रिलीज हो रही है। इसके अलावा अगले हफ्ते इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी फिल्म आ रही है जिसमें दिलजीत दोसांझ लीड रोल में नजर आएंगे। ऐसे में टॉक्सिक का असर इन दोनों फिल्मों के बिजनेस पर नजर आने वाला है। KGF के बाद यश की फैन फॉलोइंग नॉर्थ इंडिया में भी जबरदस्त है। ऐसे में फिल्म हिंदी ऑडियंस के लिए भी कमाल साबित हो सकती है।
बड़े बजट की फिल्में
600 करोड़ में बनी टॉक्सिक दो गैंग की कहानी है जिसमें यश लीड रोल में हैं। पहले ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज हो रही थी। इसी दिन रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 भी दस्तक दे रही थी। ट्रेड के मुताबिक इस क्लैश से एक फिल्म को भारी नुकसान होने की संभावना थी। दोनों ही बड़े बजट की फिल्में हैं। खासकर टॉक्सिक पर मेकर्स ने 600 करोड़ तक खर्च किया है। ऐसे में इंतजार किया जा रहा था कि दोनों में से कोई एक अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ा दे। अंत में ये फैसला टॉक्सिक के मेकर्स ने लिया। मेकर्स ने मिडिल ईस्ट के संकट को फिल्म की रिलीज पोस्टपोन करने का कारण बताया। अब ये फिल्म 4 जून को रिलीज हो रही है।
टीजर को लेकर हुआ था विवाद
बता दें, हाल में टॉक्सिक का टीजर रिलीज किया गया था जिसे लेकर विवाद हो गया था। दरअसल, टीजर में दिखाए एक सीन को लेकर क्रिस्चियन समाज ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी। इस मामले की वजह से फिल्म के अन्य कामों में भी देरी आने की खबर सामने आई थी। अब ये फिल्म अपनी शानदार स्टार कास्ट के साथ आने को तैयार है। फिल्म में यश के साथ कियारा अडवानी, तारा सुतारिया, नयनतारा, अमित तिवारी जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
