Toxic: गाड़ी का बोल्ड सीन, धुरंधर 2 को होगा नुकसान…टॉक्सिक का टीजर देख चर्चा में 5 पॉइंट्स

यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक के टीजर ने बवाल मचा दिया है। 8 जनवरी यश के बर्थडे पर फिल्म में यश का इंट्रोडक्शन सीन रिलीज किया गया। इस टीजर को 2 घंटे में ही 3 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इंट्रो भी ऐसा जो किसी हिंदी फिल्म में आपने शायद ही देखा हो। इसमें मार-धाड़ के साथ एक काफी बोल्ड सीन भी है। हालांकि टॉक्सिक- अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स, टाइटल से पता चल रहा है कि फिल्म धड़कनें बढ़ाने वाली होगी। यहां जानें टीजर की 5 बातें जो सबसे ज्यादा चर्चा में हैं।

1.टॉक्सिक में राया का इंट्रोडक्शन केजीएफ में यश का नाम रॉकी भाई था और टॉक्सिक में वह राया बनकर आ रहे हैं। टीजर उनका इंट्रोडक्शन सीन है। सोशल मीडिया पर थिअरी चल रही है कि टॉक्सिक मूवी में यश का नाम राया, नाम उनके साथ उनकी वाइफ के नाम को जोड़कर बनाया गया है। रा- राधिका, या- यश। कुछ लोग यह भी लिख रहे हैं कि यश की बड़ी फिल्मों के नाम R अक्षर से ही होते हैं जैसे, रॉकी, राया, रावण।

2.फिल्म का टाइटल मूवी का टाइटल है, टॉक्सिक:अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स। लोग लिख रहे हैं कि अब समझ आया कि फिल्म का नाम टॉक्सिक और बड़े लोगों की फेयरीटेल क्यों है रखा गया है। वजह मूवी में काफी हिंसक और बोल्ड सीन हो सकते हैं।

3.कुछ लोगों को सीन लगा 'टॉक्सिक' हालांकि कुछ लोगों को यह सीन कुछ ज्यादा ही बोल्ड और मारधाड़ वाला लग रहा है। X पर तमिलनाडु के एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट किया है, ‘ज्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है। यूट्यूब पर अब अनसेंसर्ड ट्रेलर डालना नॉर्मल हो गया है। सेंसर बोर्ड को अब ट्रेलर का भी रिव्यू करना चाहिए।’ ऐसे ही कुछ मिले-जुले रिएक्शंस दिख रहे हैं।

4.टॉक्सिक में पैन इंडिया कास्ट टॉक्सिक की स्टारकास्ट की बात करें तो हिंदी ऑडियंस को रिझाने के लिए इसमें कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी भी हैं। इनके साथ नयनतारा और रुक्मिणी वसंत भी हैं।

5.धुरंधर 2 से क्लैश मजेदार बात ये है कि टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही है। रणवीर सिंह की मच अवेटेड मूवी धुरंधर 2 भी 19 मार्च को रिलीज है। अब मूवी लवर्स एक्साइटेड हैं और मार्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि टॉक्सिक धुरंधर 2 का नुकसान करवा सकती है या दोनों के बीच कड़ी टक्कर तो पक्की है।