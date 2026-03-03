Hindustan Hindi News
'टॉक्सिक' ने अब तक कितनी कमाई की है, यश की फिल्म का ट्रेलर कब तक आएगा?

Mar 03, 2026 11:27 am ISTVartika Tolani
Toxic Trailer Date: यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ से जुड़े कई सारे अपडेट्स आए हैं। यूएसए में फिल्म की एडवांस शुरू हो गई है। ट्रेलर की रिलीज डेट भी सामने आ गई है।

‘टॉक्सिक’ ने अब तक कितनी कमाई की है, यश की फिल्म का ट्रेलर कब तक आएगा?

यश की ‘टॉक्सिक’ मार्च 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। ये फिल्म 19 मार्च के दिन रिलीज होने वाली है और इसका बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ के साथ डायरेक्ट क्लैश होने वाला है। ‘टॉक्सिक’ की रिलीज से पहले फिल्म के प्रोड्यूसर डॉ. जी. धनंजयन का बताया कि अब तक फिल्म करीब 600 करोड़ रुपये का बिजनेस कर चुकी है। इतना ही नहीं, फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट भी सामने गई है।

फिल्म के प्रोड्यूसर ने क्या कहा?

प्रोड्यूसर डॉ. जी. धनंजयन ने सिनेमा स्ट्रेटजी को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘हमपे रिलीज से पहले ही लगभग 600 करोड़ रुपये कमाए लिए हैं। ये कमाई सोची-समझी प्लानिंग का नतीजा है। हमारे पास नयनतारा है। नयनतारा पहले से ही फिल्म ‘जवान’ की वजह से पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी हैं। ‘कंतारा’ की वजह से रुक्मिणी वसंत के बारे में हर कोई जानता है। इसके अलावा, मलयालम से टोविनो थॉमस और अमित करवल भी हैं।’

फिल्म टॉक्सिक का पहला गाना तबाही
फिल्म का ट्रेलर कब आएगा?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर 8 मार्च के दिन रिलीज होगा। बेंगलुरु में इसका बहुत बड़ा इवेंट होगा जिसमें यश अपनी एक्शन पैक्ड फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे।

एडवांस बुकिंग

‘टॉक्सिक’ की यूएसए में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। अभी तक यूएसए में 'टॉक्सिक’ ने 189 टिकट्स की एडवांस बुकिंग के जरिए 3,665 डॉलर की कमाई की है। वहीं इंडिया में फिल्म की एडवांस बुकिंग 12 मार्च से शुरू हो सकती है।

फिल्म की स्टार कास्ट

‘टॉक्सिक’ में यश तीन रोल में हैं। इसमें यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत भी हैं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

