AI से बनीं बिकिनी फोटोज हुईं थी वायरल, फूटा एक्ट्रेस का गुस्सा, लेंगी लीगल एक्शन
साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत की हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ एआई तस्वीरें वायरल हो रही थीं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस बिकिनी पहने नजर आ रही थीं। अब एक्ट्रेस ने उन तस्वीरों को लेकर कहा है कि जिन्होंने भी वो एआई तस्वीरें बनाई और शेयर की हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा।
सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक की एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम के जरिए बताया कि उनकी कुछ एआई से बनाई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। इन तस्वीरों में रुक्मिणी बिकिनी पहने नजर आ रही हैं। रुक्मिणी ने कहा है कि उनकी वो तस्वीरें नकली हैं और एआई से बनाई गई हैं। एक्ट्रेस ने तस्वीरों को बनाने और फिर उन्हें शेयर करने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात की है।
अपनी एआई तस्वीरों पर एक्ट्रेस ने जारी किया बयान
अपने इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट के जरिए एक्ट्रेस ने अपनी एआई जनरेटेड तस्वीरों को लेकर बात की। एक्ट्रेस ने कहा, “मैंने और मेरी टीम ने नोटिस किया है कि ऑनलाइन कुछ एआई से बनीं तस्वीरें घूम रही हैं जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि उन तस्वीरों में मैं हूं। मैं साफ करना चाहती हूं कि वो तस्वीरें पूरी तरह से नकली हैं।”
लीगल एक्शन लेंगी टॉक्सिक एक्ट्रेस
एक्ट्रेस ने आगे कहा, “इस तरह का कंटेंट बनाना पूरी तरह से गैरजिम्मेदाराना है और मेरी निजता का हनन है। हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और इन तस्वीरों को बनाने और वायरल करने वालों के खिलाफ जरूरी लीगल एक्शन और साइबरक्राइम एक्शन ले रहे हैं।” एक्ट्रेस ने लोगों ने उन तस्वीरों को शेयर ने करने का अनुरोध भी किया है।
बिकिनी में वायरल हुईं थी एक्ट्रेस की तस्वीरें
बता दें, इस हफ्ते एक्ट्रेस की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। इन तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा था रुक्मिणी वसंत ने एक फोटोशूट के लिए बिकिनी पहनी है। इन तस्वीरों में रुक्मिणी को ग्रीन बिकिनी पहने पूल के अंदर जाते दिखाया गया था। अब एक्ट्रेस ने साफ कर दिया है कि वो तस्वीरें नकली हैं और उन्हें एआई की मदद से बनाया गया है।
रुक्मिणी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
रुक्मिणी वसंत की बात करें तो उन्हें कांतारा चैप्टर 1 में देखा गया था। इसके अलावा, रुक्मिणी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो गीतू मोहनदास की फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोनअप्स में नजर आएंगी। इस फिल्म में यश लीड रोल में हैं। यश के अलावा फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया जैसे कलाकार नजर आएंगे।
इसके अलावा रुक्मिणी फिल्म ड्रैगन में भी नजर आएंगी। ड्रैगन का फर्स्ट लुक 20 मई को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अनिल कपूर भी नजर आएंगे। फिल्म को केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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