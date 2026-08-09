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Toxic: यश संग पहली मुलाकात पर बोलीं नयनतारा, कहा- 'इस आदमी ने चार सालों तक अपने बीवी-बच्चों को...'

By Priti Kushwaha
लाइव हिन्दुस्तान
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इवेंट के दौरान नयनतारा स्टेज पर आईं और उन्होंने फिल्म से लेकर उनके स्टार्स के बारे में कुछ बातें कहीं। इवेंट में नयनतारा ने सबसे ज्यादा यश की तारीफ की।

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यश संग पहली मुलाकात पर बोलीं नयनतारा

Toxic: साउथ के सुपरस्टार एक्टर यश इन दिनों अपनी एक्शन और थ्रिलर से भरी फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। रिलीज में कई बार देरी के बाद, यश की 'टॉक्सिक' का ऑफिशियल ट्रेलर बीते दिनों यानी शनिवार को रिलीज हो गया है। 'टॉक्सिक' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। ऐसे में ट्रेलर रिलीज इवेंट में फिल्म की कास्ट और क्रू शामिल हुए, जिनमें नयनतारा भी थीं। ऐसा बहुत कम होता है जब नयनतारा अपनी फिल्मों के प्रमोशन इवेंट्स में शामिल हों। इवेंट के दौरान नयनतारा स्टेज पर आईं और उन्होंने फिल्म से लेकर उनके स्टार्स के बारे में कुछ बातें कहीं। इवेंट में नयनतारा ने सबसे ज्यादा यश की तारीफ की। साथ ही यश संग अपनी पहली मुलाकात का भी जिक्र किया।

'टॉक्सिक' ट्रेलर रिलीज इवेंट में नयनतारा की स्पीच

सबसे पहले नयनतारा ने बताया कि वो ट्रेलर रिलीज इवेंट्स में क्यों शामिल होने से बचती हैं। उन्होंने कहा, 'ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोशनल इवेंट्स में शामिल नहीं होना चाहती... बस मैं इसमें बहुत अच्छी नहीं हूं। इसलिए मैं इनसे दूर रहती हूं, लेकिन यह इवेंट कई वजहों से खास था। वहीं, मुझे लगता है कि इसकी वजह सिर्फ यश हैं। उन्होंने बस एक फोन किया और मेरे लिए इवेंट में शामिल होने के लिए इतना ही काफी था।'

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नयनतारा ने बताया असल जिंदगी में कैसे यश

नयनतारा ने आगे कहा, 'जब मैं पहली बार यश से मिली, सच कहूं तो मैंने कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया है और वे सभी अच्छे हैं, लेकिन यश से जब मैं पहली बार मिली, तो उनकी जो 'लार्जर-देन-लाइफ' इमेज है, असल जिंदगी में भी वे वैसे ही हैं। मुझे लगा, अरे, क्या मैं रॉकी भाई की सल्तनत में कदम रख रही हूं? जैसा आप उन्हें ट्रेलर में देखते हैं, असल जिंदगी में भी वे वैसे ही हैं।'

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मैंने उनसे ज्यादा मेहनती एक्टर कभी नहीं देखा...

एक्ट्रेस ने आगे यश की तारीफ करते हुए कहा, 'इसके अलावा, मुझे लगता है कि हर कोई उनके काम के प्रति समर्पण और मेहनत के बारे में बात करता है, लेकिन मैं यह कहूंगी कि मैंने उनसे ज्यादा मेहनती एक्टर कभी नहीं देखा। सच कहूं तो, सेट पर हर दिन उनके काम करने के तरीके को देखकर मैं हैरान रह जाती थी। इस इंसान ने अपनी जिंदगी के साढ़े चार साल फिल्म को दिए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी, अपना समय और बच्चों के साथ बिताने वाले पलों का त्याग किया है, वे बस अपने काम में डूबे रहते हैं। वे सच में एक जबरदस्त सोच और काबिलियत वाले इंसान हैं।'

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'टॉक्सिक' के बारे में

यश और गीतू मोहनदास द्वारा लिखी गई और गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' में यश मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी हैं। 2023 में घोषित इस फिल्म की शूटिंग 2024 में शुरू हुई। इसे कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है। यह फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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