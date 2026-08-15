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टॉक्सिक के इंटिमेट सीन पर बोले यश-'मैंने तो किस भी नहीं किया', सोशल मीडिया पर हुए थे ट्रोल

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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साउथ फिल्मों के सुपरस्टार यश ने अपनी फिल्म टॉक्सिक में इंटिमेट सीन के लिए ट्रोल हो रहे थे। अब अच्तोरने खुद जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने तो फिल्म में किस तक नहीं किया है। यश की ये फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है।

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टॉक्सिक के इंटिमेट सीन पर बोले यश

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी फिल्म टॉक्सिक: ए फैरीटेल के लिए खबरों में बने हुए हैं। हाल में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, इस ट्रेलर में इंटिमेट सीन देखकर यश को ट्रोल और यूजर्स के नेगेटिव रिएक्शन का सामना करना पड़ा था। अब खुद यश ने इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। एक्टर ने कहा कि उन्होंने फिल्म में एक किस भी नहीं किया है। फिल्म में वल्गर सीन पर भी एक्टर ने अपना रिएक्शन दिया है।

यश ने कहा-फिल्म में नहीं किया किसिंग सीन

जर्नलिस्ट रजत शर्मा के टीवी प्रोग्राम आपकी अदालत में पहुंचे यश से उनकी फिल्म टॉक्सिक के वल्गर सीन के बारे में पूछा गया था। एक्टर से सवाल किया गया कि उनकी फिल्म टॉक्सिक में सेक्स और एक्शन सीन के बारे में सवाल पूछा गया था। ये भी कि क्यों नई पीढ़ी ऐसे कंटेंट को पसंद करने के लिए बदनाम हो रही है। इन सवालों का जवाब देते हुए यश ने कहा कि हर पुरानी पीढ़ी को लगता है कि आने वाली नई पीढ़ी गलत है। एक्टर ने कहा अश्लीलता गलत है। लेकिन मैंने तो किस भी नहीं किया है, अगर आपने देखा होगा तो। एक सीमा होती है और हम उसे समझते हैं। सीन को विसुअली क्रिएटिविटी के साथ फिल्माने होते हैं और जो देखने में भी आकर्षक लग सके।

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आज की पीढ़ी के लिए बने गई टॉक्सिक

यश ने आगे कहा कि ये फिल्म एक खास मकसद के साथ बनाई गई है, जिसमें भरकर इमोशन नजर आने वाले हैं। एक्टर ने कहा कि ये फिल्म ऑडियंस देखने के बाद समझ पाएगी। ये फिल्म आज की पीढ़ी के लिए बने गई है। ये फिल्म उन बातों के बारे में है जिस बारे में आज की पीढ़ी बात कर रही है। बड़े लोग क्या सोचते हैं, आज की पीढ़ी कैसे रहना चाहती है। ये फिल्म बारे में है। हाल में फिल्म का गाना मधु मोहिनी रिलीज किया गया है। इस गाने में यश और तारा सुतारिया के किरदार नादिया को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। गाने में दोनों को इंटिमेट होते दिखाया गया है। इसके अलावा यश और कियारा अडवानी के बीच भी रोमांटिक सीन्स होने वाले हैं। इन इंटिमेट सीन को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद देखा गया था।

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टॉक्सिक की रिलीज डेट

बता दें, यश के लिए उनकी आने वाली फिल्म टॉक्सिक खास होने वाली है। इस फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में एक्टर डबल रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में यश के अलावा कियारा अडवानी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, नयनतारा, और रुकमनी जैसी एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं। फिल्म का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। अब आखिरकार ये फिल्म 26 अगस्त को थिएटर में दस्तक देने वाली है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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