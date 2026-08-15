टॉक्सिक के इंटिमेट सीन पर बोले यश-'मैंने तो किस भी नहीं किया', सोशल मीडिया पर हुए थे ट्रोल
साउथ फिल्मों के सुपरस्टार यश ने अपनी फिल्म टॉक्सिक में इंटिमेट सीन के लिए ट्रोल हो रहे थे। अब अच्तोरने खुद जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने तो फिल्म में किस तक नहीं किया है। यश की ये फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है।
कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी फिल्म टॉक्सिक: ए फैरीटेल के लिए खबरों में बने हुए हैं। हाल में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, इस ट्रेलर में इंटिमेट सीन देखकर यश को ट्रोल और यूजर्स के नेगेटिव रिएक्शन का सामना करना पड़ा था। अब खुद यश ने इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। एक्टर ने कहा कि उन्होंने फिल्म में एक किस भी नहीं किया है। फिल्म में वल्गर सीन पर भी एक्टर ने अपना रिएक्शन दिया है।
यश ने कहा-फिल्म में नहीं किया किसिंग सीन
जर्नलिस्ट रजत शर्मा के टीवी प्रोग्राम आपकी अदालत में पहुंचे यश से उनकी फिल्म टॉक्सिक के वल्गर सीन के बारे में पूछा गया था। एक्टर से सवाल किया गया कि उनकी फिल्म टॉक्सिक में सेक्स और एक्शन सीन के बारे में सवाल पूछा गया था। ये भी कि क्यों नई पीढ़ी ऐसे कंटेंट को पसंद करने के लिए बदनाम हो रही है। इन सवालों का जवाब देते हुए यश ने कहा कि हर पुरानी पीढ़ी को लगता है कि आने वाली नई पीढ़ी गलत है। एक्टर ने कहा अश्लीलता गलत है। लेकिन मैंने तो किस भी नहीं किया है, अगर आपने देखा होगा तो। एक सीमा होती है और हम उसे समझते हैं। सीन को विसुअली क्रिएटिविटी के साथ फिल्माने होते हैं और जो देखने में भी आकर्षक लग सके।
आज की पीढ़ी के लिए बने गई टॉक्सिक
यश ने आगे कहा कि ये फिल्म एक खास मकसद के साथ बनाई गई है, जिसमें भरकर इमोशन नजर आने वाले हैं। एक्टर ने कहा कि ये फिल्म ऑडियंस देखने के बाद समझ पाएगी। ये फिल्म आज की पीढ़ी के लिए बने गई है। ये फिल्म उन बातों के बारे में है जिस बारे में आज की पीढ़ी बात कर रही है। बड़े लोग क्या सोचते हैं, आज की पीढ़ी कैसे रहना चाहती है। ये फिल्म बारे में है। हाल में फिल्म का गाना मधु मोहिनी रिलीज किया गया है। इस गाने में यश और तारा सुतारिया के किरदार नादिया को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। गाने में दोनों को इंटिमेट होते दिखाया गया है। इसके अलावा यश और कियारा अडवानी के बीच भी रोमांटिक सीन्स होने वाले हैं। इन इंटिमेट सीन को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद देखा गया था।
टॉक्सिक की रिलीज डेट
बता दें, यश के लिए उनकी आने वाली फिल्म टॉक्सिक खास होने वाली है। इस फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में एक्टर डबल रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में यश के अलावा कियारा अडवानी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, नयनतारा, और रुकमनी जैसी एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं। फिल्म का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। अब आखिरकार ये फिल्म 26 अगस्त को थिएटर में दस्तक देने वाली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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