'गॉडजिला माइनस जीरो' से पहले OTT पर देखिए ये हाई IMDb रेटिंग वाली टॉप मॉन्सटर मूवीज
अगर गॉडजिला माइनस जीरो के ओटीटी पर आने का इंतजार लंबा लग रहा है, तो इस बीच आप ये कुछ कमाल की मॉन्सटर मूवीज घर बैटे एन्जॉय कर सकते हैं।
ताकाशी यामाजाकी की फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो' ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' के लिए बड़ी चुनौती साबित हुई। इस फिल्म का पहला पार्ट ब्लॉकबस्टर हिट रहा था और अब सीक्वल को भी दुनिया भर में बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस मॉन्सटर मूवी को अब 20 नवंबर को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। अगर आप यह मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं तो कहानी समझने के लिए पहले 'गॉडजिला माइनस वन' जरूर देखिएगा। अगर आप इस फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं, तो तब तक जान लीजिए कुछ ऐसी कमाल की मॉन्सटर मूवीज के बारे में, जिन्हें आप तब तक घर बैठे ही ओटीटी पर एन्जॉय कर सकते हैं। इन सभी फिल्मों की IMDb रेटिंग काफी हाई है।
किंग कॉन्ग
साल 2005 में रिलीज हुई यह फिल्म आप घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर एन्जॉय कर सकते हैं। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 7 से ज्यादा है। इसके सीक्वल में आपको डायनासोर और विशाल गोरिल्ला की रोमांचक लड़ाई देखने को मिलता है। इस फिल्म की न सिर्फ कहानी दमदार है, बल्कि इसका VFX भी आपको इंप्रेस करने में कामयाब रहता है।
द होस्ट
यह फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी। कहानी कैमिकल वेस्ट से पैदा हुए एक ऐसे विशाल मॉन्सटर की है, जो एक छोटी बच्ची को उटा ले जाता है। फिर पूरा परिवार इस बच्ची को बचाने की कवायद में जुट जाता है। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है और इसकी IMDb पर रेटिंग 7.1 है।
द मिस्ट
स्टीफन किंग की कहानी पर बेस्ड इस मूवी में एक रहस्यमयी कोहरे के साथ भयानक जीव शहर को घेर लेते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स और इसमें दिखाए गए विशालकाय क्रिएचर्स का स्केल इसे टॉप मॉन्सटर मूवीज में शुमार कर लेता है। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 7.1 है और इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर रेंट पर एन्जॉय कर सकते हैं।
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ट्रोल हंटर
यह फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी, और आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। यह एक डार्क फैंटेसी मॉन्स्टर फिल्म है, जिसमें डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में पहाड़ों में छिपे सैकड़ों फुट ऊंचे विशालकाय राक्षसों की तलाश दिखाई गई है। कम बजट के बावजूद इसके पहाड़ जैसे विशाल जीवों का VFX बेहद असली लगता है। इस मूवी की रेटिंग 7 है।
जुरासिक पार्क
इस सबके अलावा आप जुरासिक पार्क मूवी के लगभग सभी पार्ट भी घर बैठे ओटीटी पर एन्जॉय कर सकते हैं। आपको डायनासोरों की दुनिया में लेकर जाने वाली इस फिल्म सीरीज में रोमांच भी मिलेगा और इमोशन्स का सैलाब भी। इस सीरीज की फिल्में अलग-अलग ओटीटी पर हैं, लेकिन मॉन्सटर मूवीज पसंद करने वालों के लिए मस्ट वॉच हैं।
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10 क्लोवरफील्ड लेन
यह फिल्म साल 2008 में आई थी। कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक लड़की की बेहोशी टूटती है और उसे पता चलता है कि वह धरती की बहुत गहराई में बने एक कैंप में रह रही है। उसे बताया जाता है कि पृथ्वी पर एलियन्स का कब्जा हो गया है, और जमीन के नीचे बस यही एक जगह सुरक्षित बची है। लेकिन लड़की सच जानने के लिए बाहर जाकर देखना चाहती है। यह फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर मिलेगी।
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