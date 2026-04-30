यूट्यूब के टॉप 7 ट्रेंडिंग म्यूजिक में सिद्धू मूसेवाला का ये गाना बना फायर, देखें भोजपुरी, बॉलीवुड में कौन आगे
यूट्यूब पर कौन सा म्यूजिक ट्रेंड कर रहा है, किस म्यूजिक वीडियो या गाने पर लोगों का ज्यादा इंगेजमेंट है, अगर आपकी रुचि इन सबमें है तो यहां टॉप 7 का लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं।
यूट्यूब की ट्रेंडिंग म्यूजिक लिस्ट में एक नए गाने की एंट्री हुई है। यह गाना सिद्धू मूसेवाला का है। 27 अप्रैल 2026 को अपलोड किए इस गाने को काफी प्यार मिल रहा है। इसका इंगेजमेंट काफी ज्यादा है। यहां आप देख सकते हैं यूट्यूब पर उन 7 म्यूजिक वीडियोज की लिस्ट जो सबसे ज्यादा चर्चित हैं या जिन पर लोग लाइक, कमेंट्स और शेयर कर रहे हैं। लिस्ट में आमिर खान, अक्षय कुमार के पुराने गाने हैं। एक बिहारी, एक साउथ और एक मराठी मिक्स गाना है।
आईज ऑन मी
ट्रेडिंग म्यूजिक की लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट (30 अप्रैल) में सिद्धू मूसेवाला का गाना आईज ऑन मी है नंबर 1 पर है। यह सिद्धू मूसेवाला यूट्यूब पर 27 अप्रैल को रिलीज हुआ है। इसे 10691635 व्यूज मिल चुके हैं। गाने के सिंगर, लिरिसिस्ट और कंपोजर सिद्धू मूसेवाला हैं। इस वीडियो पर 1.3 मिलियन लाइक्स हैं। साथ ही 356,388 कमेंट्स हैं।
कोचु कुंजिताचनोरू (रीमिक्स)
मलयाली सॉन्ग कोचु कुंजिताचनोरू भी भारत के ट्रेंडिंग म्यूजिक चार्ट में बज क्रिएट कर रहा है। 23 अप्रैल को रिलीज हुए इस गाने को छह दिनों में 3,905,862 व्यूज मिले हैं। गाने पर 42 हजार लाइक्स हैं और 666 कमेंट्स हैं।
बैंगल्स
संजू राठौड़ और ईशा मालवीय का गाना ट्रेडिंग बज लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। यह गाना कई दिनों तक नंबर 1 रहा है। यह म्यूजिक वीडियो 18 अप्रैल 2026 को रिलीज हुआ था। 18 दिनों में इसे 18,490287 व्यूज मिल चुके हैं। इस पर 319k लाइक्स हैं और 9968 व्यूज हैं।
बिगहा के बिगहा
ट्रेडिंग म्यूजिक में चौथे नंबर पर भोजपुरी म्यूजिक वीडियो बिगहा के बिगहा है। यह गाना 24 अप्रैल को रिलीज हुआ है। पांच दिनों में इस गाने पर 1,428547 व्यूज हैं। 5.9 हजार लाइक्स और 72 कमेंट्स हैं। यह तेजी से पॉप्युलर हो रहा है।
दिल ने तेरा नाम लिया
दिल ने तेरा नाम लिया गाना भी लंबे समय से चार्ट में है। यह 21 अप्रैल 2026 को अपलोड किया गया है। आठ दिनों में इस पर 3,523,027 व्यूज हैं। म्यूजिक वीडियो पर 14 हजार लाइक्स हैं।
शीशा चाहे टूट भी जाए
उदित नारायण का गाना शीशा चाहे टूट भी चाए दो दिन पहले काफी बज में था। अब इसका ट्रेंड थोड़ा ड्रॉप हुआ है। यह 20 अप्रैल को अपलोड किया गया था। अब छह नंबर पर है। गाना तुम मेरे हो फिल्म का है। इसे आमिर खान और जूही चावला पर फिल्माया गया है।
वो तसव्वुर का आलम
वो तसव्वुर का आलम गाना टॉप 7 लिस्ट में बॉटम में है। इस गाने को 8 दिनों में 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। गाना अलका याज्ञनिक और उदित नारायण ने गाया है। फिल्म का नाम ऐतराज है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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