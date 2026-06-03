यूट्यूब शॉर्ट्स में ट्रेंड कर रहे सनी देओल-सुनील शेट्टी के ये गाने, टॉप 7 में भोजपुरी की भी डिमांड
यूट्यूब शॉर्ट्स में भारत के कॉन्टेंट क्रिएटर्स आजकल अलग-अलग भाषाओं के गाने यूज कर रहे हैं। यहां टॉप 7 गानों की डेली रैंकिंग है। इसमें 1 जून 2026 तक की रैंकिंग फेच की गई है। आप भी चेक करें क्या है ट्रेंडिंग।
यूट्यूब पर शॉर्ट्स का ट्रेंड काफी बढ़ गया। इनमें विजुअल्स के साथ कौन से गाने लगाए जाएं ये बड़ा सवाल है। यूट्यूब चार्ट शॉर्ट्स पर ट्रेंड कर रहे गानों की लिस्ट जारी करता है। यहां हम आपको टॉप 7 गानों की लिस्ट और यूट्यूब लिंक देंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि यूट्यूब चार्ट्स में कौन से गाने पॉप्युलैरिटी बटोर रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड, भोजपुरी, हरियाणवी के साथ ब्राजीलियन पोर्तुगीज गाना भी शामिल है। जिसे लोग समझ भी नहीं रहे लेकिन सुनकर मजा आ रहा है।
1. दीवाना-दीवाना मैं तेरा
ट्रेंडिंग शॉर्ट्स की लिस्ट में नंबर 1 पर कुमार सानू, साधना सरगम और अन्नू मलिक का गाना दीवाना दीवाना मैं तेरा है। यह गाना हीरो हिंदुस्तानी का है। गाने में अरशद वारसी और नम्रता शिरोडकर हैं। म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक हैं। यह गाना कॉन्टेंट क्रिएटर्स की नंबर 1 पसंद है।
2. पासो बेम
ट्रेंडिंग लिस्ट में दूसरे नंबर पर ब्राजीलियन पोर्तुगीज सॉन्ग पासो बे सो गाना है। इस गाने पर कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि समझ नहीं आ रहा लेकिन लोग इसके अडिक्टेड हो गए हैं।
3. बैरण
तीसरे नंबर पर हरियाणवी गाना बैरण ट्रेंड कर रहा है। यह यूथ्स का पसंदीदा गाना है। ट्रेंडिंग चार्ट्स में काफी समय से अपना जलवा कायम कर रखा है। यूट्यूब शॉर्ट्स में भी इस गाने को लिया जा रहा है।
4. रागा ऑफ रिवेंज
अनिरुद्ध रविचंदर का गाना रागा ऑफ रिवेंज चौथे नंबर पर है। यह गाना 12 दिनों से चार्ट में है। गाने को 2 वीक्स में टोटल 22 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।
5. तू हसल करा जान
ट्रेंडिंग शॉर्ट्स लिस्ट में पांच नंबर पर अवनीश बाबू का भोजपुरी गाना तू हसल करा जान है। एक महीने में गाने के टोटल 1.4 मिलियन व्यूज हैं। कॉन्टेंट क्रिएटर्स इस रोमांटिक गाने को शॉर्ट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर भी ये गाना चल रहा है। लोग इंस्टा और शॉर्ट्स में देखकर इसे यूट्यूब पर देखने पहुंच रहे हैं।
6. लईका किसान के
प्रमोद प्रेमी का भोजपुरी गाना लईका किसान के भी यूट्यूब की ट्रेंडिंग शॉर्ट्स की लिस्ट में छह नंबर पर है। 2 महीने में इस गाने को 18 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।
7. शाम भी खूब है
लिस्ट में सात नंबर पर कर्ज फिल्म का गाना, शाम भी खूब है। गाने में सनी देओल, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी हैं। इसे कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याज्ञनिक ने गाया है। टीसीरीज के यूट्यूब पर ये गाना 15 साल पहले अपलोड हुआ था। अब तक इसको 275 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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