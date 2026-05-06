यूट्यूब की टॉप 7 ट्रेंडिंग लिस्ट में बॉलीवुड पर भारी पड़ा भोजपुरी, करिश्मा कपूर का ये गाना सुन रहा हिंदुस्तान
यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स की लेटेस्ट अपेडेट लिस्ट में हर मिजाज के गाने दिख रहे हैं। इंटरनैशनल, साउथ, 90 के दशक का नॉस्टैल्जिया और भोजपुरी। यहां देखें भारत में कौन से गाने टॉप 7 हैं।
यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स पर इस बार मौसम को देखकर गाने बदल रहे हैं। उत्तर भारत में बारिश ने मौसम खुशनुमा बनाया तो अनाड़ी फिल्म का गाना क्या मौसम आया है चार्ट में दिख रहा है। ट्रेडिंग चार्ट्स में रियल टाइम अपडेट रहता है। यह लिस्ट 6 मई 2026 दोपहर 3 बजे तक की अपडेटेड है। इंट्रेस्टिंग बात है कि भोजपुरी यहां बॉलीवुड पर भारी पड़ गया है। यहां चेक करें कौन से 7 गाने सुन रहा है हिंदुस्तान।
आईज ऑन मी
इस लिस्ट में सबसे ऊपर काबिज है फ्रेडो, स्टील बैंगल्ज और सिद्धू मूसेवाला का गाना आइज ऑन मी। यह ट्रैक कई दिनों से नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। यूट्यूब पर यह 27 अप्रैल को रिलीज किया गया है। सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं लेकिन उनके फैन्स इस गाने को खूब व्यूज दे रहे हैं। इंटरनेशनल बीट्स और देसी स्वैग के इस फ्यूजन ने आते ही चार्ट्स पर कब्जा कर लिया था। अब तक इस गाने को 20,740,153 व्यूज मिल चुके हैं।
कोचु कुंजिताचनोरू रीमिक्स
दूसरे नंबर पर कलाभवन मणि और सिद्धार्थ विजयन का यह रीमिक्स गाना काफी पॉप्युलर हो रहा है। 23 अप्रैल को रिलीज हुए इस गाने ने दक्षिण भारत के साथ-साथ पूरे देश के म्यूजिक लवर्स को अपनी ओर खींचा है। इस पर रील्स भी बन रही हैं। गाने को अब तक 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।
बैंगल्स
संजू राठौड़ और G-SPXRK का गाना बैंगल्स तीसरे पायदान पर है। 18 अप्रैल को आया यह गाना अपनी कैची धुनों और बेहतरीन विजुअल्स की वजह से सोशल मीडिया रील्स पर भी खूब वायरल हो रहा है। शेकी-शेकी वाली पुरानी जोड़ी जिसमें संजू के साथ ईशा मालवीय हैं, लोगों को पसंद आ रही है।
क्या मौसम आया है
चौथे नंबर पर मौसम से जुड़ा गाना है। यह एकदम 90 के दशक का नॉस्टैल्जिया जगाने वाला है। गाने को साधना सरगम और उदित नारायण ने गाया है। करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया अनाड़ी फिल्म का यह गाना फिर ट्रेंड्स में लौटा है। यूट्यूब पर दो हफ्तों में इसे लव जंक्शन चैनल पर 3.7 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।
बिगहा के बिगहा
भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का जलवा हमेशा की तरह कायम है। आदित्य सम्राट और खुशी कक्कड़ का बिगहा के बिगहा नाम का देब पांचवें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। यूथ्स के बीच ये गाना पॉप्युलर हो रहा है। 11 दिनों में गाने को 2.5 मिलियन व्यूज मिले हैं।
चोली में बजैतो झाल लहंगा में तबला
आशीष यादव और सृष्टि भारती का यह गाना 2 मई को रिलीज हुआ है। तीन दिनों में इस गाने को 1 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।
नाचे अमरपाली
आशीष यादव और खुशी कक्कड़ का गाना ट्रेडिंग लिस्ट में सातवें नंबर पर है। गाने को 2.2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।