Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

5 इंडियन एक्टर्स जिनके नाम सबसे ज्यादा 1000 करोड़ वाली फिल्में, लिस्ट में सिर्फ एक फीमेल स्टार

Apr 09, 2026 05:33 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

देश के कई एक्टर्स हैं जिनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा की कमाई की है। आज हम आपको टॉप 5 सबसे ज्यादा 1000 करोड़ की हिट फिल्में देने वाले इंडियन एक्टर्स के नाम बता रहे हैं। लिस्ट में सिर्फ एक हिरोइन का नाम है। 

5 इंडियन एक्टर्स जिनके नाम सबसे ज्यादा 1000 करोड़ वाली फिल्में, लिस्ट में सिर्फ एक फीमेल स्टार

बॉलीवुड में कोई फिल्म कैसा कर रही है इसका पता बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पता चलता है। बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की गजनी पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनी थी। इसके बाद कई फिल्में धीरे-धीरे 100 करोड़ की कमाई करने वाली लिस्ट में अपनी जगह बना पाईं। गजनी के बाद प्रभास की बाहुबली 2 ने इतिहास रचा और भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ दुनियाभर में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इसके बाद कुछ और फिल्में आईं जिन्होंने दुनियाभर में 1000 करोड़ की कमाई की। रणवीर सिंह की धुरंधर सीक्वेंस भी इसी लिस्ट में शामिल है। फिल्मों के 1000 करोड़ के बिजनेस करने के बीच हम आपको इंडियन सिनेमा के 5 ऐसे एक्टर्स के नाम बता रहे हैं जिनके नाम सबसे ज्यादा 1000 करोड़ (वर्ल्डवाइड) की हिट फिल्में हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम है।

संजय दत्त: दूसरे पर दीपिका पादुकोण का नाम है। आप सोच रहे होंगे तो पहले पर किस एक्टर का नाम है? पहले नंबर पर धुरंधर एक्टर संजय दत्त का नाम है। संजय दत्त की चार ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इन फिल्मों के नाम हैं धुरंधर, धुरंधर 2, केजीएफ 2 और जवान।

ये भी पढ़ें:'सरके चुनर' पर बढ़ीं नोरा फतेही की मुश्किलें, NCW ने दिया पेशी का आखिरी मौका

दीपिका पादुकोण: लिस्ट में दूसरे नंबर पर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम है। दीपिका कितनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं इसमें कोई शक नहीं है। दीपिका के नाम 3 1000 करोड़ की हिट फिल्में हैं। इस लिस्ट में जवान, पठान और कल्कि 2898 एडी का नाम शामिल है।

प्रभास: लिस्ट में तीसरा नंबर पर साउथ के सुपरस्टार प्रभास का नाम है। प्रभास के नाम 2 1000 करोड़ के क्लब वाली फिल्में हैं। इन फिल्मों में बाहुबली 2 और कल्कि 2898 एडी का नाम शामिल है।

फिल्मों के नामभारत में कमाईवर्ल्डवाइड कलेक्शन
बाहुबली 21030.42 करोड़1788.06 करोड़
केजीएफ 21,000.85 करोड़1,215.00 करोड़
कल्कि 2898 एडी767.25 करोड़1,042.25 करोड़
जवान760.00 करोड़1,160.00 करोड़
पठान657.50 करोड़1,055.00 करोड़
धुरंधर840.20 करोड़1,307.35 करोड़
धुरंधर: द रिवेंज1,044.91 (22वें दिन शाम 5 बजे तक)1,653.67 करोड़ (21वें दिन तक)

रणवीर सिंह: लिस्ट में चौथा नंबर धुरंधर 2 एक्टर रणवीर सिंह का है। धुरंधर पार्ट 1 और 2 रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्में बनकर उभरी हैं। रणवीर सिंह के नाम दो ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने 1000 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बनाई। इन फिल्मों का नाम है धुरंधर और धुरंधर: द रिवेंज।

ये भी पढ़ें:धुरंधर की सफलता के बाद बदल गए हैं रणवीर, को-स्टार मानव ने क्यों कही ये बात?

शाहरुख खान: लिस्ट में पांचवा नंबर पर बॉलीवु़ड के बादशाह शाहरुख खान है। शाहरुख खान के पास भी दो ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने 1000 करोड़ की लिस्ट में अपनी जगह बनाई। इस लिस्ट में जवान और पठान शामिल हैं। अब शाहरुख खान के फैंस को उनकी अपकमिंग फिल्म किंग का इंतजार है। फैंस को उम्मीद है कि शाहरुख खान की किंग भी बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड ब्रेक करेगी।

ये भी पढ़ें:राका का मतलब क्या है, SRK ने पोस्टर देख क्या कहा, कितना है एटली की फिल्म का बजट?

(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
sanjay dutt Deepika Padukone Prabhas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।