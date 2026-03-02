होली पर आप भी बजाते हैं ये 5 गाने? रंग बरसे रह गया पीछे, देखें किस गाने के हैं 1 बिलियन+ व्यूज
होली की पार्टी बिना बॉलीवुड गानों के अधूरी रहती है। यहां कुछ नए और पुराने टॉप 5 गानों की लिस्ट है जो हर होली पार्टी में जरूर बजते हैं। इनमें कुछ बिलियन व्यूज तक पहुंच गए हैं। यहां देखें लिस्ट...
होली का माहौल बनना शुरू हो गया है। लोग कितनी भी प्लेलिस्ट तैयार करें लेकिन होली की मस्ती में डूबे भारत के लोग कुछ कल्ट गाने जरूर बजाते हैं। रंग बरसे इनमें से एक है। मजेदार बात ये है कि इतने पहले से ये गाना सुना जा रहा है लेकिन बिलियन व्यूज की बात करें तो एक नए गाने ने इसे मात दी है। होली पर बात करते हैं उन टॉप 5 गानों की लिस्ट जो यूट्यूब पर व्यूज के मामले में रंगबाजी कर रहे हैं।
होली के गानों में 1 बिलियन व्यूज का आंकड़ा छूना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये गाने सिर्फ मार्च के महीने में ज्यादा चलते हैं। यहां होली के ऐसे 5 गाने हैं जो 1 बिलियन क्लब पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं।
1. बद्री की दुल्हनिया
कुर्ती पे तेरी मलूं गुलाल... बद्री की दुल्हनिया का ये गाना ऑफिशियली 1 बिलियन क्लब में पहुंच चुका है। गाने को 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। मजेदार बात है कि यह गाना सिर्फ होली तक सीमित नहीं है बल्कि शादी, पार्टी में भी इस पर डांस होता है। वरुण धवन और आलिया भट्ट की एनर्जी और नेहा कक्कड़ की आवाज ने इस गाने को लोगों को फेवरिट बना दिया है।
2. बलम पिचकारी
बलम पिचकारी भी ऐसा गाना है जो होली के अलावा भी मस्ती के माहौल में खूब बजता है। यह गाना 1 बिलियन क्लब का मेंबर माना जाता है, हालांकि इसके मेन वीडियो पर 700 मिलियन+ व्यूज दिखते हैं। लेकिन इसके अलग-अलग वर्जन हैं जैसे लिरिकल, ऑडियो और अनऑफिशियल चैनल्स जिन्हें मिलाकर इसे 1 बिलियन माना जाता है।
3. जय जय शिवशंकर
यह जय-जय शिवशंकर पुराना नहीं बल्कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वॉर फिल्म का है। यह होली सॉन्ग है लेकिन हाई-ओकटाइन डांस कोरियोग्राफी की वजह से होली पर 'नेशनल डांस एंथम' बन चुका है। इसके अलग-अलग चैनल्स पर व्यूज 800 मिलियन से ज्यादा है। उम्मीद की जा रही है कि होली 2026 तक यह 1 बिलियन पहुंच जाएगा।
4. होरी खेले रघुवीरा
यूट्यूब के शुरुआती दौर का गाना होने के बावजूद, इसके ओरिजिनल वीडियो और अनगिनत री-अपलोड्स को जोड़ दिया जाए, तो यह डिजिटल दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च और प्ले किया जाने वाला होली गाना साबित होगा। इसके मेन वीडियो पर 350 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, लेकिन इसकी टोटल डिजिटल रीच 1 बिलियन से ऊपर मानी जाती है।
5. रंग बरसे
अमिताभ बच्चन की फिल्म सिलसिला के गाने रंग बरसे के बिना होली अधूरी है। हालांकि वाईआरएफ के यूट्यूब पर इस गाने को सिर्फ 170 मिलियन व्यूज मिले हैं। सारेगामा म्यूजिक पर 6.7मिलियन व्यूज हैं। व्यूज के मामले में इस गाने के पीछे रहने की वजह यह है कि यह सिर्फ होली के सीजन में बजता है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
