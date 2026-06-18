बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट: मई 2026 में भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्में, साउथ की ये मूवी बनीं नंबर 1
ओरमैक्स मीडिया ने मई 2026 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की है। तो चलिए देखते हैं कौन सी फिल्म नंबर-1 पर है।
The India Box Office Report: मई 2026 सिनेमा प्रेमियों के लिए बेहद खास रहा है। मई में कई शानदार फिल्मों ने थिएटर में दस्तक दी। इस लिस्ट में हिंदी से लेकर साउथ तक की शानदार फिल्में शामिल हैं। ऐसे में अब ओरमैक्स मीडिया ने मई 2026 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की है। तो चलिए देखते हैं कौन सी फिल्म नंबर-1 पर है।
करप्पू
साउथ एक्टर सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' इस लिस्ट में टॉप पर है। ये फिल्म 14 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। 'करुप्पू' को दर्शकों और क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं। ओरमैक्स मीडियाकी रिपोर्ट के अनुसार, 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर 299 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए सबसे आगे है। सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' की कहानी की बात करें तो ये एक तमिल फेन्टेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है। सूर्य की 'करुप्पू' का निर्देशन आरजे बालाजी ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में सूर्या और तृषा कृष्णन हैं। इसकी कहानी पुलिस सिस्टम पर आधारित है, जिसमें भ्रष्ट न्याय प्रणाली और रसूखदार लोगों द्वारा गरीबों का शोषण दिखाया गया है।
दृश्यम 3
साउथ सुपरस्टार मोहनलाल अपनी सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। ये फिल्म 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ओरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करते हुए 133 करोड़ रुपये की कमाई की है। जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित, 'दृश्यम 3' में मोहनलाल के अलावा मीना, अंसिबा हसन, एस्तेर अनिल, आशा शरथ, सिद्दीकी और अन्य भी शामिल हैं। इसका निर्माण आशीर्वाद सिनेमाज के बैनर तले एंटनी पेरुम्बावूर ने किया है।
राजा शिवाजी
बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख की शानदार फिल्म 'राजा शिवाजी' 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रितेश के अलावा कई दिग्गज कलाकार लीड रोल में हैं। लिस्ट में ये फिल्म तीसरे नंबर पर है। इसने बॉक्स ऑफिस पर 133 करोड़ रुपये की कमाई की है। मूवी में रितेश के अलावा जेनेलिया, सलमान खान, संजय दत्त, सिद्धार्थ जाधव, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन और भाग्यश्री नजर आई हैं।
ऑब्सेशन
हॉलीवुड मूवी 'ऑब्सेशन' के निर्देशक करी बार्कर हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक हॉरर और थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म 'अच्छे' दिखने वाले पुरुषों के एकतरफा जुनून (Obsession) और टॉक्सिक लव के खौफनाक परिणामों की डार्क कहानी है । लिस्ट में ये मूवी चौथे नंबर पर है। इसने बॉक्स ऑफिस पर 102 करोड़ रुपये की कमाई की है।
देओल बैंड 2
'देओल बैंड 2' (Deool Band 2) एक मराठी मूवी है। ये मूवी भक्ति और सामाजिक ड्रामा का एक शानदार उदाहरण है। ये मूवी ग्रामीण महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या और आस्था-अनास्था के संघर्ष की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म को प्रवीण तारदे ने निर्देशित किया है और यह 2015 की हिट फिल्म 'देओल बंद' का सीक्वल है। लिस्ट में ये फिल्म पांचवें नंबर पर है। इसने बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ रुपये की कमाई की है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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