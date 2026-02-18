बॉलीवुड के लिए फीकी रही जनवरी, सिर्फ एक फिल्म ने बनाई टॉप 5 में जगह, तो फिर बाकी चार कौन सी?
Top 5 highest grossing films in January 2026: साल की शुरुआत बॉलीवुड के लिए खास अच्छी नहीं रही है। हिंदी फिल्मों ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया, बल्कि साउथ की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है।
बॉलीवुड के लिए साल 2026 की शुरुआत कुछ खास नहीं रही है। दिसंबर 2025 को जहां 'धुरंधर' ने एक धमाकेदार अंत दिया था, वहीं जनवरी 2026 को सनी देओल की 'बॉर्डर-2' ने तेज शुरुआत दिलाई। लेकिन असल मायने में बाजी साउथ की फिल्में मार ले गईं। क्यों? इस सवाल का जवाब आपको जनवरी 2026 की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट देखकर मिल जाएगा। जनवरी 2026 में रिलीज हुई सबसे ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन करने वाली फिल्मों की टॉप 5 लिस्ट में बॉर्डर-2 के अलावा एक भी बॉलीवुड फिल्म का नाम नहीं है, तो चलिए जानते हैं बीते महीने में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट।
नंबर वन पर है सनी देओल की बॉर्डर-2
ऑरमैक्स मीडिया ने जनवरी 2026 में सबसे ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट जारी की है। अच्छी बात यह है कि लिस्ट में पहला ही नाम सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे सितारों से सजी फिल्म बॉर्डर-2 का है। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 378 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। लिस्ट में दूसरा नाम नाम 'मना शंकरा वना प्रसाद गारू' का है। साउथ की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 257 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' फिल्म को लेकर जबरदस्त बज था, लेकिन यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी।
टॉप 5 में बाकी एक भी हिंदी फिल्म नहीं
हालांकि कमाई के मामले में यह 173 करोड़ रुपये के ग्रॉस कलेक्शन के साथ लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गई है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर महज 63 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई के साथ 'अनगनन्गा ओका राजू' चौथे नंबर पर काबिज है। वहीं परासक्ति नाम की फिल्म टॉप 5 लिस्ट में 5वीं पोजिशन पर है। यानि बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर-2 के अलावा टॉप 5 की लिस्ट में और कोई दूसरी हिंदी फिल्म नहीं है। वहीं साउथ की फिल्मों में झंडा गाढ़ा हुआ है। हालांकि बात अगर इसके आगे टॉप 10 लिस्ट वाली फिल्मों की करें तो इसमें नंबर 6 पर रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी-3 है और नंबर 7 पर इक्कीस ने जगह पक्की की हुई है। इसके आगे की 3 फिल्में फिर एक बार साउथ की ही रही हैं।
