टॉप 25 सेलेब्स की लिस्ट, तीसरे पर हैं शाहरुख खान, पहले और दूसरे नंबर पर इन्होंने बनाई जगह

शाहरुख खान की ब्रांड वैल्यू 145.7 मिलियन डॉलर है। टॉप 25 की लिस्ट में शाहरुख तीसरे नंबर पर हैं। आइए आपको बताते हैं कि पहले और दूसरे नंबर पर कौन है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 11:23 AM
भारत के सबसे पावरफुल सेलिब्रिटीज की ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट 2024 आ गई है। इस रिपोर्ट में क्रिकेट और बॉलीवुड सितारों का दबदबा नजर आ रहा है। दिलचस्प बात ये है कि इस बार साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े नामों ने भी टॉप 25 मोस्ट वैल्यूड सेलेब्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है।

टॉप 25 की लिस्ट में सबसे पहला नाम क्रिकेटर विराट कोहली का है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, विराट की ब्रांड वैल्यू 231.1 मिलियन डॉलर है और वे ब्रांड्स की पहली पसंद बने हुए हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू 170.7 मिलियन डॉलर है।

शाहरुख खान इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू 145.7 मिलियन डॉलर है, जिसमें 21% का शानदार उछाल देखा गया है। उनकी फिल्मों की कामयाबी और ग्लोबल फैन फॉलोइंग ने उन्हें एक बार फिर ब्रांड्स का पसंदीदा चेहरा बना दिया है।

महिला स्टार्स में आलिया भट्ट ने बाजी मारी है। वे चौथे नंबर पर हैं और उनकी ब्रांड वैल्यू 116.4 मिलियन डॉलर पहुंच गई है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के चलते उनकी डिमांड और बढ़ी है। वहीं सचिन तेंदुलकर भी पांचवें नंबर पर हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू 112.2 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है।

साउथ सुपरस्टार्स की बात करें तो रश्मिका मंदाना 58.9 मिलियन डॉलर और अल्लू अर्जुन 35.5 मिलियन डॉलर के साथ टॉप 25 में हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में हिंदी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस हिस्सेदारी 39.5% रही, जबकि साउथ इंडियन सिनेमा की हिस्सेदारी 47.7% रही। यानी आने वाले वक्त में साउथ स्टार्स, बॉलीवुड के लिए और भी बड़ी चुनौती बन सकते हैं।

