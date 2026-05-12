साल 2026 की टॉप 10 फिल्में: लिस्ट में चौंकाने वाले नाम, एक फिल्म की रेटिंग तो 8.5 के पार
Top 10 Movies 2026: साल 2026 में कई फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठप भी पड़ गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि कमाई के मामले में टॉप 10 की लिस्ट में किन फिल्मों ने जगह बनाई है।
भारतीय सिनेमा के लिए साल 2026 अब तक के सबसे यादगार सालों में से एक साबित हो रहा है। जहां बॉलीवुड ने ‘धुरंधर 2’ के जरिए अपनी खोई हुई बादशाहत वापस पा ली है। वहीं साउथ और मराठी सिनेमा ने अपनी क्षेत्रीय सीमाओं को लांघकर दर्शकों का दिल जीता है। आइए डालते हैं एक नजर 2026 की अब तक की टॉप 10 फिल्मों पर।
1. धुरंधर 2: द रिवेंज (बॉलीवुड)
रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई है। 'धुरंधर 2' ने न केवल भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय सिनेमा का झंडा गाड़ा है।
इंडिया नेट कलेक्शन: 1,143.44 करोड़
वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 1,795.10 करोड़
IMDb रेटिंग - 8.5
2. बॉर्डर 2 (बॉलीवुड)
लंबे इंतजार के बाद आई इस फिल्म ने पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। हालांकि इसकी रेटिंग 6.1 रही, लेकिन देशभक्ति के जज्बे ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लिया। फिल्म ने 450 करोड़ के वर्ल्डवाइड आंकड़े को पार कर लिया है।
इंडिया नेट कलेक्शन: 329.43 करोड़
वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 450.19 करोड़
IMDb रेटिंग - 6.1
3. मन शंकर वर प्रसाद गारू (टॉलीवुड)
तेलुगू सिनेमा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी मसाला फिल्मों का कोई जवाब नहीं है। 300 करोड़ से अधिक की कमाई के साथ ये फिल्म साल 2026 की टॉप 10 लिस्ट में तीसरे नंबर पर शामिल हो गई है।
इंडिया नेट कलेक्शन: 218.46 करोड़
वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 301.48 करोड़
IMDb रेटिंग - 5.8
4. भूत बंगला (बॉलीवुड)
अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने 26 दिनों में ही अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। हॉरर-कॉमेडी जॉनर वाली इस फिल्म ने 160 करोड़ का नेट कलेक्शन पार कर लिया है और इसकी कमाई अब भी जारी है।
इंडिया नेट कलेक्शन: 160.10 करोड़
वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 243.12 करोड़
IMDb रेटिंग - 6.5
5. द राजा साब (टॉलीवुड)
प्रभास की यह फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। 124 दिनों तक सिनेमाघरों में टिके रहने के बावजूद, खराब रेटिंग (3.1) और कमजोर कहानी के कारण ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई।
इंडिया नेट कलेक्शन: 146.04 करोड़
वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 208.39 करोड़
IMDb रेटिंग - 3.1
6. वाझा 2: बायोपिक ऑफ ए बिलियन ब्रदर्स (मॉलिवुड)
मलयालम सिनेमा ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। कम बजट और अच्छे कंटेंट के दम पर 'वाझा 2' ने अपने बजट से कई गुना अधिक कमाई कर ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल कर लिया है।
इंडिया नेट कलेक्शन: 129.33 करोड़
वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 235.16 करोड़
IMDb रेटिंग - 8.2
7. ओ रोमियो (बॉलीवुड)
सुपरहिट फिल्म का रीमेक होने के बावजूद 'ओ रोमियो' 89 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती रही। ये फिल्म दर्शकों के बीच वैसी हलचल नहीं मचा पाई जैसी उम्मीद थी।
इंडिया नेट कलेक्शन: 72.99 करोड़
वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 110.81 करोड़
IMDb रेटिंग - 5.2
8. प्रोजेक्ट हेल मेरी (हॉलीवुड)
भारत में हॉलीवुड का क्रेज कम नहीं हुआ है। इस फिल्म ने भारतीय बाजार में 72.50 करोड़ बटोरे, लेकिन इसका असली जादू वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर दिखा, जहां इसने 5,700 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है।
इंडिया नेट कलेक्शन: 72.50 करोड़
वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 5,784.04 करोड़
IMDb रेटिंग - 8.3
9. उस्ताद भगत सिंह (टॉलीवुड)
पवन कल्याण की इस फिल्म ने शुरुआत तो ठीक की थी, लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाई। 55 दिनों में फिल्म ने 96 करोड़ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन किया है।
इंडिया नेट कलेक्शन: 72.36 करोड़
वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 96.78 करोड़
IMDb रेटिंग - 4.1
10. राजा शिवाजी (मराठी)
मराठी सिनेमा के लिए यह फिल्म गौरव का विषय रही। रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' को आलोचकों और दर्शकों दोनों ने सराहा। बता दें, अभी फिल्म सिनेमाघरों में लगी हुई है।
इंडिया नेट कलेक्शन: 70.65 करोड़
वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 83.80 करोड़
IMDb रेटिंग - 8.3
(नोट: ये डेटा Sacnilk से लिया गया है। इसमें वो फिल्में हैं जिन्होंने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर टॉप 10 में जगह बनाई है। जरूरी नहीं है कि ये सारी फिल्में हिट हुई हो। इनमें से कुछ फिल्में फ्लॉप भी साबित हुई हैं।)
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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