यूट्यूब के टॉप 10 भजनों में हनुमान चालीसा नंबर 1; सुशांत सिंह राजपूत या प्रभास में किसके बिलियन व्यूज?
यूट्यूब पर भक्ति गीत सुनते हैं तो आपने भी हरिहरन की आवाज में गुलशन कुमार वाला हनुमान चालीसा जरूर सुना होगा। इसके व्यूज 5 बिलियन से भी ज्यादा हैं। टॉप 10 भक्ति गानों की लिस्ट में सुशांत सिंह राजपूत का भी एक गाना है।
यूट्यूब पर सिर्फ फिल्मी गाने ही नहीं बल्कि भक्ति गीतों का भी जबरदस्त क्रेज है। बॉलीवुड, भोजपुरी और हरियाणवी के साथ भगवान के गाने भी खूब सुने जाते हैं। इनमें टी-सीरीज का हनुमान चालीसा सबसे ज्यादा पॉप्युलर है। भारत में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां यह बजाया ना जाता हो। इसके व्यूज भी बिलियन्स में हैं। इसके अलावा भी कई भजन, आरती और गाने हैं जिनके व्यूज साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। यूट्यूब की मोस्ट व्यूड लिस्ट में कुछ भजन बॉलीवुड फिल्मों के भी हैं। आप यहां टॉप 10 गाने और उनके व्यूज देख सकते हैं।
श्री हनुमान चालीसा
भारत का शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां हनुमान चालीसा ना सुना जाता है। यूट्यूब पर कई सारे वीडियोज हैं जिनमें गुलशन कुमार वाला हनुमान चालीसा सबसे पॉप्युलर है। इसे हरिहरण ने गाया है। वीडियो को यूट्यूब पर 5.3 बिलियन+ व्यूज मिल चुके हैं। यह 14 साल पहले अपलोड किया गया था।
संकटमोचन हनुमान अष्टक
लिस्ट में दूसरे नंबर पर टी-सीरीज भक्ति सागर यूट्यूब चैनल का संकटमोचन हनुमान अष्टक भजन भी है। इसे भी हरिहरन ने गाया है। इसे 8 साल पहले अपलोड किया गया था। इस भजन को 1.18 बिलियन+ व्यूज मिल चुके हैं।
नमो-नमो शंकरा
सबसे ज्यादा देखे गए भक्ति गीतों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर सुशांत सिंह राजपूत का गाना नमो नमो शंकरा है। यह फिल्म केदारनाथ का गाना है। गाना 5 साल पहले अपलोड किया गया था इसे 1.3 बिलियन+ व्यूज मिल चुके हैं। गाना अमित त्रिवेदी ने गाया है।
कौन है वो कौन है वो
चौथे नंबर पर बाहुबली का गाना कौन है वो कौन है वो है। 10 साल में इस गाने को 713 मिलियन+ व्यूज मिल चुके हैं। गाने को कैलाश खेर ने गाया है। लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर हैं।
जय गणेश जय गणेश
ज्यादा व्यूज पाने वाले भक्ति गानों में पांचवें नंबर पर गणेशजी की आरती जय गणेश जय गणेश है। 14 साल में इसे 677 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।
श्री हनुमान अमृतवाणी
इस लिस्ट में छठे नंबर पर अनुराधा पौडवाल की आवाज में श्री हनुमान अमृतवाणी पार्ट 2 है। इसे 591 मिलियन व्यूज मिले हैं। अपलोड हुए 9 साल बीत चुके हैं।
बम भोले
लिस्ट में सात नंबर पर अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी का गाना बम भोले है। जी म्यूजिक कंपनी पर इस वीडियो को 5 साल में 560 मिलियन+ व्यूज मिले हैं।
बाल गणेश
लिस्ट में आठवें नंबर पर बाल गणेश का नाचे धिन धिन है। यह बच्चों के बीच काफी पॉप्युलर है। गाने को 16 साल में 540 मिलियन व्यूज मिले हैं। यहां क्लिक करके देखें गाना
सांवली सूरत पे
भक्ति के गानों में नौंवे नंबर पर कृष्णजी का भजन सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया है। इस गाने के सिंगर संजू शर्मा हैं। लिरिक्स पुरुषोत्तम जी शर्मा की हैं। भजन को 534 मिलियन व्यूज मिले हैं। यह गाना 12 साल से देखा जा रहा है।
बाल गणेश
लिस्ट में दस नंबर पर बाल गणेश का शंकरजी का डमरू गाना है। इसको 13 साल में 534 मिलियन व्यूज मिले हैं। यहां क्लिक करके देखें वीडियो
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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