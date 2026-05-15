भारत में इन 10 एक्टर्स की है सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोइंग, प्रियंका-आलिया को पछाड़ ये एक्ट्रेस है नंबर 1

आज कल सेलेब्स अपने फैंस से जुड़ने के लिए केवल फिल्मों का सहारा नहीं लेते हैं। सेलेब्स इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने फैंस से जुड़े रहते हैं। इससे सेलेब्स की सोशल मीडिया प्रेजेंस भी मजबूत रहती है। आइए जानते हैं इंस्टाग्राम पर टॉप 10 सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एक्टर्स के नाम।

80 और 90 के दशक में अपने फेवरेट सेलेब्स से जुड़े रहने के लिए फैंस उन्हें खत लिखते थे, मैगजीन्स और अखबारों में उनके इंटरव्यूज पढ़ते थे। पर आज के समय में सेलेब्स से फैंस सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं। सेलेब्स इंस्टाग्राम पर अपने फेवरेट स्टार्स को फॉलो करते हैं और उसी के जरिए उनके बारे में जानते हैं। सेलेब्स भी फैंस से इंस्टा के जरिए कनेक्ट रहते हैं। आज हम आपको भारत में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एक्टर्स के बारे में बता रहे हैं।

श्रद्धा कपूर: इस लिस्ट में टॉप पर हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर। साल 2024 में स्त्री 2 रिलीज होने के बाद अबतक उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसके बावजूद भी श्रद्धा कपूर इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली हिरोइन हैं। श्रद्धा कपूर के इंस्टाग्राम पर 93 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं, श्रद्धा कपूर सिर्फ 790 लोगों को फॉलो करती हैं।

प्रियंका चोपड़ा: लिस्ट में दूसरे नंबर पर ग्लोबली अपनी पहचान बना चुकीं एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हैं। हाल ही में प्राइम वीडियो पर प्रियंका चोपड़ा की वेब सीरीज सिटाडेल का दूसरा सीजन रिलीज हुआ है। वहीं, प्रियंका चोपड़ा अगले साल एस. एस. राजामौली की फिल्म वाराणसी में नजर आएंगी। प्रियंका चोपड़ा के इंस्टाग्राम पर 92.9 फॉलोअर्स हैं। प्रियंका इंस्टाग्राम पर 639 लोगों को फॉलो करती हैं।

आलिया भट्ट: लिस्ट में तीसरे नंबर पर एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं। आलिया भट्ट इन दिनों कान फिल्म फेस्टिवल में जाने को लेकर चर्चा में हैं। आलिया भट्ट के इंस्टाग्राम पर 85.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आलिया इंस्टाग्राम पर 551 लोगों को फॉलो करती हैं।

दीपिका पादुकोण: लिस्ट में चौथे नंबर पर दीपिका पादुकोण हैं। दीपिका पादुकोण जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग में नजर आएंगी। दीपिका पादुकोण ने हाल ही में दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है। एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 78.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दीपिका इंस्टा पर 239 लोगों को फॉलो करती हैं।

कटरीना कैफ: लिस्ट में 5वें नंबर पर कटरीना कैफ का नाम है। 2024 में कटरीना की फिल्म मैरी क्रिसमस रिलीज हुई थी। तब से अबतक कटरीना की कोई और फिल्म रिलीज नहीं हुई है। कटरीना की इंस्टाग्राम पर 78.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कटरीना इंस्टाग्राम पर 647 लोगों को फॉलो करती हैं।

सलमान खान: लिस्ट में छठा नाम सलमान खान का है। जल्द ही सलमान खान की फिल्म मातृभूमि सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सलमान खान के इंस्टाग्राम पर 71.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सलमान खान इंस्टा पर केवल 47 लोगों को फॉलो करते हैं।

उर्वशी रौतेला: लिस्ट में 7वां नंबर पर एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का है। उर्वशी रौतेला भी कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंची हैं। उर्वशी रौतेला अक्सर अपने बेतुके बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं। उर्वशी के इंस्टाग्राम पर 68.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उर्वशी इंस्टाग्राम पर 75 लोगों को फॉलो करती हैं।

जैकलीन फर्नांडीस: लिस्ट में 8वां नंबर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस का है। पिछले साल जैकलीन की फिल्म हाउसफुल 5 रिलीज हुई थी। जैकलीन के इंस्टाग्राम पर 68.7 मिलियन फॉलोअलर्स हैं। वहीं, एक्ट्रेस इंस्टा पर 1322 लोगों को फॉलो करती हैं

अनुष्का शर्मा: लिस्ट में 9वें नंबर पर अनुष्का शर्मा का है। अनुष्का पिछले 8 साल से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम पर उन्हें काफी लोग फॉलो करते हैं। अनुष्का शर्मा विराट कोहली की पत्नी हैं। विराट कोहली भारत के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सिलेब्रिटी हैं। अनुष्का शर्मा को इंस्टाग्राम पर 67.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं, एक्ट्रेस केवल 674 लोगों को फॉलो करती हैं।

अक्षय कुमार: लिस्ट में 10वें नंबर पर खिलाड़ी कुमार अक्षय का नाम है। हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला रिलीज हुई है। इंस्टाग्राम पर अक्षय कुमार के 65.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं, अक्षय कुमार इंस्टाग्राम पर सिर्फ7 लोगों को फॉलो करते हैं।