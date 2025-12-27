क्या आपने देखी नेटफ्लिक्स की ये 10 मोस्ट डिमांडिंग वेब सीरीज, नंबर 5 की कहानी हिला देगी दिमाग के तार
Top 10 Most Demanding Series On Netflix: फिल्मों से कहीं ज्यादा इस वक्त वेब सीरीज का क्रेज देखने को मिल रहा है। अगर आप भी वेब सीरीज के दीवाने हैं तो आज हम आपको थ्रिलर से लेकर साइ-फाई, ड्रामा और डार्क कॉमेडी तक ऐसी ही 10 दमदार सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखा गया। तो चलिए जानते हैं उन धमाकेदार फिल्मों के बारे में...
स्क्विड गेम
स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स की एक बेहद लोकप्रिय दक्षिण कोरियाई सर्वाइवल ड्रामा सीरीज है। इसमें दिखाया गया है है एक गेम के नाम पर कैसे लोगों की गरीबी और लाचारी का फायदा उठाया जाता है, जिसका अंजाम मौत होता है।
स्ट्रेंजर थिंग्स
नेटफ्लिक्स की दूसरी सबसे हिट सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स है। ये सीरीज 80s के नॉस्टैल्जिया, हॉरर और साइ-फाई का जबरदस्त मिक्स है। स्ट्रेंजर थिंग्स Season 5 Vol 2 भी रिलीज हो चुकी है।
एडोलसेंस
एडोलसेंस टीनएज से एडल्ट लाइफ में कदम रखने की कहानी है। इसे भी आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं।
वेंस्डे
वेंस्डे डार्क ह्यूमर और मिस्ट्री पसंद करने वालों के लिए एक शानदार ऑप्शन है।
जीनी और जॉर्जिया
जीनी और जॉर्जिया नेटफ्लिक्स की एक लोकप्रिय ड्रामा-कॉमेडी सीरीज है जो एक मां जॉर्जिया और उसकी बेटी गिन्नी की कहानी है। ये एक बैलेंस इमोशनल ड्रामा है।
द नाइट एजेंट
द नाइट एजेंट फुल-ऑन स्पाई थ्रिलर है, जहां एक मामूली एजेंट बड़ी साजिश में फंस जाता है। इसका हर एपिसोड सस्पेंस से भरा है। इसे एक बार देखना तो बनता है।
द वाटरफ्रंट
द वाटरफ्रंट 2025 की एक नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा सीरीज है, जो उत्तरी कैरोलिना के बकले परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। ये अपने ढहते मछली पकड़ने के साम्राज्य और ड्रग्स की दुनिया से जुड़े गहरे रहस्यों से जूझ रहे हैं।
अमेरिकन प्राइमवल
अमेरिकन प्राइमवल रॉ और हिंसक वेस्टर्न ड्रामा है, जो सर्वाइवल और सत्ता की लड़ाई दिखाता है।
टॉक्सिक टाउन
टॉक्सिक टाउन सच्ची घटनाओं पर आधारित इमोशनल सीरीज है, जहां आम लोग सिस्टम से लड़ते नजर आते हैं।
डिपार्टमेंट क्यू
डिपार्टमेंट क्यू क्राइम थ्रिलर लवर्स के एक बेहतरी ऑप्शन है। जूसी एडलर-ऑलसेन की लोकप्रिय डेनिश नॉवेल सीरीज पर आधारित एक नई स्कॉटिश क्राइम थ्रिलर टीवी सीरीज है।
