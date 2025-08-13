जारी हुई दुनिया की टॉप 10 खूबसूरत एक्ट्रेसेस की लिस्ट, बॉलीवुड की इस हिरोइन ने बनाई जगह

IMDb ने दुनिया की टॉप 10 खूबसूरत एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बॉलीवुड की सिर्फ एक एक्ट्रेस ने अपनी जगह बनाई है। एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस का भी नाम शामिल है।

आईएमडीबी ने एक लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट में दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस के नाम शामिल किए हैं। दिलचस्प बात ये है कि इस लिस्ट में हर देश की एक चर्चित एक्ट्रेस को जगह मिली है, जो सिर्फ खूबसूर नहीं बल्कि अपने करियर में भी अच्छा कर रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में भारत की किस एक्ट्रेस का नाम शामिल किया गया है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम भारत का प्रतिनिधित्व इस लिस्ट में केवल एक ही बॉलीवुड एक्ट्रेस कर रही हैं, उनका नाम है कृति सेनन। कृति का नाम इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। बता दें, हाल ही में कृति सेनन को कॉमेडी-ड्रामा फिल्म ‘मिमी’ (2021) में एक सरोगेट मां की भूमिका में अपना बेस्ट देने के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड मिला था।

कृति से पहले है इस एक्ट्रेस का नाम इस लिस्ट में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का भी नाम है। हैरानी वाली बात ये है कि उनका नाम कृति सेनन से पहले है। जहां कृति चौथे नंबर पर हैं, वहीं हानिया तीसरे नंबर पर।

2025 की टॉप 10 खूबसूरत एक्ट्रेसेस 1. मैकेना ग्रेस - अमेरिका

2. जूलिया बटर्स - अमेरिका

3. हानिया आमिर - पाकिस्तान

4. कृति सनोन - भारत

5. नैन्सी मैकडोनी - अमेरिका/दक्षिण कोरिया

6. दिलराबा दिलमुरात - चीन

7. शैलेन वुडली - अमेरिका

8. मार्गोट रोबी - ऑस्ट्रेलिया

9. एना डे अर्मास - क्यूबा/स्पेन