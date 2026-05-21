थिएटर्स में सालों-साल राज करने वालीं 10 भारतीय फिल्में, एक तो 30 साल से हटाई ही नहीं गई

DDLJ और शोले जैसी 10 भारतीय फिल्में, जो हफ्तों नहीं बल्कि 1 से लेकर 30 साल तक लगातार सिनेमाघरों में चलीं। जानिए इनके बजट, बंपर कमाई और दिलचस्प रिकॉर्ड्स की पूरी कहानी।

Top 10 Longest Running Bollywood Movies: भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसी कई फिल्में आईं, जिन्होंने कमाई के साथ-साथ सिनेमाघरों में टिके रहने का भी रिकॉर्ड बनाया है। आइए आपको हम ऐसी 10 फिल्मों के बारे में बताते हैं। इस लिस्ट में जिस फिल्म ने नंबर 1 पर जगह बनाई है उस फिल्म ने सिनेमाघरों में 30 साल तक टिके रहने का रिकॉर्ड बनाया है।

10. मोहब्बतें (Mohabbatein) रिलीज: 27 अक्टूबर 2000

कितने समय तक चली थी?: करीब 1 साल (50 हफ्ते)

खास बात: आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पहली बार अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आए थे। फिल्म में कई नए चेहरों जैसे जिमी शेरगिल, उदय चोपड़ा, जुगल हंसराज आदि को लॉन्च किया गया था।

बजट और कलेक्शन: इस फिल्म को करीब 19 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था और इसने दुनिया भर में करीब 90 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया था।

9. कहो ना प्यार है (Kaho Naa... Pyaar Hai) रिलीज: 14 जनवरी 2000

कितने समय तक चली थी?: करीब 1 साल (50 हफ्ते)

खास बात: राकेश रोशन की इस फिल्म से ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल ने बॉलीवुड में कदम रखा था और ऋतिक रातों-रात सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है क्योंकि इसने अलग-अलग कैटेगरी में कुल 102 अवॉर्ड्स जीते थे।

बजट और कलेक्शन: महज 10 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस रोमांटिक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ रुपये बटोरे थे।

8. राजा हिंदुस्तानी (Raja Hindustani) रिलीज: 15 नवंबर 1996

कितने समय तक चली थी?: 1 साल

खास बात: एक अमीर लड़की और गरीब टैक्सी ड्राइवर की इस राेमांटिक लव स्टोरी को धर्मेश दर्शन ने डायरेक्ट किया था। आमिर खान और करिश्मा कपूर की इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। बता दें, इसी फिल्म ने आमिर खान को उनके करियर का पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड दिलाया था।

बजट और कलेक्शन: इस फिल्म को करीब 5.75 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने उस दौर में 76.34 करोड़ रुपये की बंपर कमाई की थी।

7. हम आपके हैं कौन (Hum Aapke Hain Koun..!) रिलीज: 5 अगस्त 1994

कितने समय तक चली थी?: 1 साल से ज्यादा

खास बात: सूरज बड़जात्या की ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की पुरानी फिल्म 'नदिया के पार' का रीमेक थी। मशहूर चित्रकार एम.एफ. हुसैन माधुरी इस फिल्म से इतना इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने ये फिल्म 85 बार देखी थी।

बजट और कलेक्शन: सलमान खान और माधुरी दीक्षित की ये फिल्म को भारतीय सिनेमा के इतिहास में 100 करोड़ रुपये कमाने वाली पहली फिल्म है। इसका बजट महज 1.4 करोड़ रुपये था।

6. मैंने प्यार किया (Maine Pyar Kiya) रिलीज: 29 दिसंबर 1989

कितने समय तक चली थी?: 1 साल

खास बात: सूरज बड़जात्या की बतौर निर्देशक और सलमान खान की बतौर लीड हीरो ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म ने 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे।

बजट और कलेक्शन: सिर्फ 2 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने उस जमाने में 14 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

5. बरसात (Barsaat) रिलीज: 21 अप्रैल 1949

कितने समय तक चली थी?: 2 साल

खास बात: राज कपूर और नरगिस की इस सुपरहिट फिल्म के लेखक रामानंद सागर थे, जिन्होंने टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक धारावाहिक शो 'रामायण' बनाया था।

बजट और कलेक्शन: इस फिल्म का बजट तकरीबन 0.35 से 0.40 करोड़ रुपये था। वहीं इसने 2 से 2.50 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था।

4. किस्मत (Kismet) रिलीज: 1943

कितने समय तक चली थी?: 3 साल (187 हफ्ते)

खास बात: अशोक कुमार और मुमताज शांति की फिल्म 'किस्मत' को भारतीय सिनेमा की पहली ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म माना जाता है।

बजट और कलेक्शन: इसे 5 लाख रुपये के बजट में बनाया गया था और इसने 95 लाख कमाए थे।

3. मुगल-ए-आजम (Mughal-E-Azam) रिलीज: 5 अगस्त 1960

कितने समय तक चली थी?: 3 साल

खास बात: दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर की ये फिल्म अपने भव्य सेट और गानों के लिए जानी जाती है। उस दौर में इसका एक गाना 'प्यार किया तो डरना क्या' फिल्माने का खर्च ही कई फिल्मों के कुल बजट से ज्यादा था।

बजट और कलेक्शन: मेकर्स इस फिल्म को 1.5 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया था और इस फिल्म ने 5.4 करोड़ रुपये कमाए थे।

2. शोले (Sholay) रिलीज: 15 अगस्त 1975

कितने समय तक चली थी?: 5 साल से ज्यादा (286 हफ्ते)

खास बात: अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया बच्चन और अमजद खान की इस फिल्म ने इतिहास रच दिया था। मुंबई के मिनर्वा थिएटर में यह फिल्म लगातार 5 साल तक चली थी।

बजट और कलेक्शन: इस फिल्म का बजट 3 करोड़ था और कमाई 15 करोड़ थी।

1. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ) रिलीज: 20 अक्टूबर 1995

कितने समय तक चली थी?: 30 साल से लगातार (1,500 से ज्यादा हफ्ते)

खास बात: आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी शाहरुख खान और काजोल की 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' भारत की नहीं बल्कि, दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में शुमार है। इस ऑल-टाइम क्लासिक फिल्म ने 10 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीते थे।