ये हैं बॉलीवुड की 10 सबसे लंबी फिल्में, लिस्ट में पहले नंबर पर इस वॉर ड्रामा का नाम

संक्षेप: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। 17 सालों बाद ये बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्म होने वाली है। फिल्म के रनटाइम की चर्चा हो रही है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं बॉलीवुड की अबतक की सबसे लंबी टॉप 10 फिल्में।

रणवीर सिंह की धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर काफी चर्चा है। फिल्म के रनटाइम की भी बहुत चर्चा है। 17 सालों बाद ये बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्म होने वाली है। फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 34 मिनट 1 सेकेंड है। धुरंधर की रिलीज के बीच हम आपको बॉलीवुड की 10 सबसे लंबी फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर एलओसी कारगिल है।

एलओसी कारगिल: लिस्ट में पहले नंबर पर साल 2003 में रिलीज हुई वॉर ड्रामा फिल्म एलओसी कारगिल है। इस फिल्म का रनटाइम करीब 4 घंटे 15 मिनट था।

मेरा नाम जोकर: लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म मेरा नाम जोकर है। फिल्म का रन टाइम 4 घंटे 4 मिनट है।

संगम: लिस्ट में तीसरे नंबर पर साल 1964 में आई फिल्म संगम है। इस फिल्म का रनटाइम लगभग 3 घंटे 58 मिनट है।

लगान: वन्स अपॉन अ टाइम इन इंडिया: लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 2001 में आई फिल्म लगान: वन्स अपॉन अ टाइम इन इंडिया है। फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 44 मिनट है।

खतरनाक: लिस्ट में 5वें नंबर पर 1990 आई एक्शन ड्रामा फिल्म खतरनाक है। फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 43 मिनट है।