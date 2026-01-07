टॉप 10 एक्ट्रेसेस, नंबर 1 पर दीपिका पादुकोण, लिस्ट में अनुष्का शर्मा का भी नाम
Top 10 Indian Actresses: आइए आपको टॉप 10 इंडियन एक्ट्रेसेस के बारे में बताते हैं। इतना ही नहीं, उनकी फिल्मों और उन फिल्मों द्वारा की गई कमाई के बारे में भी बताते हैं।
इंडिया की टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में उन एक्ट्रेसेस के नाम दिए गए हैं जिनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस लिस्ट में दीपिका पादुकोण का नाम नंबर 1 पर है। अभी तक उनकी 27 फिल्में आई हैं और इन 27 फिल्मों ने 3201 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। दीपिका के बाद इस लिस्ट में कटरीना कैफ का नाम है।
तीसरे और चौथे नंबर पर किसने बनाई जगह?
कटरीना कैफ ने अब तक 34 फिल्मों में काम किया है और इन फिल्मों ने 3,130+ करोड़ रुपये की कमाई की है। तीसरे नंबर पर करीना कपूर खान और चौथे नंबर पर रश्मिका मंदाना हैं। यूं तो करीना ने 51 फिल्में की हैं, लेकिन इन फिल्मों का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2,697+ करोड़ ही रहा है। वहीं रश्मिका की बात करें तो उन्होंने 11 फिल्में की हैं और उनका कुल कलेक्शन 2,348+ करोड़ रहा है।
इन एक्ट्रेसेस ने भी बनाई जगह
पांचवें नंबर पर श्रद्धा कपूर हैं। वहीं आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा जोनस, अनुष्का शर्मा, जैकलीन फर्नांडीज और सोनाक्षी सिन्हा इस लिस्ट में छठवें, सातवें, आठवें, नौवें और दसवें नंबर पर हैं। यहां देखिए पूरी लिस्ट। (नोट: ये पूरा डेटा बॉलीवुड हंगामा से लिया गया है।)
- दीपिका पादुकोण (27 फिल्में) - 3,201+ करोड़
- कटरीना कैफ (34 फिल्में) - 3,130+ करोड़
- करीना कपूर खान (51 फिल्में) - 2,697+ करोड़
- रश्मिका मंदाना (11 फिल्में) - 2,348+ करोड़
- श्रद्धा कपूर (19 फिल्में) - 1,938+ करोड़
- आलिया भट्ट (17 फिल्में) - 1,830+ करोड़
- प्रियंका चोपड़ा जोनस (41 फिल्में) - 1,603+ करोड़
- अनुष्का शर्मा (18 फिल्में) - 1,539+ करोड़
- जैकलीन फर्नांडीज (21 फिल्में) - 1,482+ करोड़
- सोनाक्षी सिन्हा (25) - 1,316+ करोड़
