टॉप 10 सेलेब्स: नंबर 1 पर विराट कोहली, जानें किस स्थान पर हैं अक्षय कुमार और एमएस धोनी
Top 10 Celebs List: इस टॉप-10 लिस्ट में फिल्म स्टार्स का दबदबा है। वहीं सिर्फ दो महिलाएं ही इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई हैं।
'फॉर्च्यून इंडिया इंटरब्रांड' ने टॉप-10 सेलेब्स की लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट सिर्फ सेलेब्स की कमाई देखकर नहीं बनाई गई है। इस लिस्ट में उन सेलेब्स के नाम हैं जिन पर जनता सबसे ज्यादा भरोसा करती है और ब्रांड्स उनके साथ कोलेब करना चाहते हैं। बता दें, विराट कोहली इस लिस्ट में नंबर वन पर हैं।
1. विराट कोहली
ब्रांड वैल्यू: 3,542 करोड़
खासियत: एक्स इंडियन क्रिकेट कैप्टेन विराट कोहली इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग और फिटनेस से जुड़े ब्रांड्स के साथ उनके कोलैबोरेशन ने उन्हें नंबर वन बनाया है।
2. शाहरुख खान
ब्रांड वैल्यू: 3,017 करोड़
खासियत: बॉलीवुड के किंग खान विज्ञापन की दुनिया का सबसे भरोसेमंद चेहरा हैं। हुंडई कार कंपनी के साथ उनका 20 साल से ज्यादा पुराना रिश्ता है।
3. प्रियंका चोपड़ा जोनस
ब्रांड वैल्यू: 2,507 करोड़
खासियत: तीसरे स्थान पर प्रियंका चोपड़ा हैं। उनका बिजनेस, सोशल सर्विस और इंटरनेशनल लेवल पर जान पहचान ने उन्हें तीसरे नंबर पर पहुंचाया है।
4. एम. एस. धोनी
ब्रांड वैल्यू: 2,141 करोड़
खासियत: इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहे सालों हो गए, लेकिन 'कैप्टन कूल' पर लोगों का भरोसा आज भी अटूट है। वे देश के सबसे भरोसेमंद विज्ञापन चेहरों में से एक हैं।
5. रणवीर सिंह
ब्रांड वैल्यू: 2,077 करोड़
खासियत: अपनी अनोखी एनर्जी और एक्टिंग के दम पर रणवीर सिंह हर उम्र के लोगों के पसंदीदा बने हुए हैं, जिससे ब्रांड्स के बीच उनकी मांग बहुत ज्यादा है।
6. अक्षय कुमार
ब्रांड वैल्यू: 2,064 करोड़
खासियत: फिल्मों के उतार-चढ़ाव से अलग, विज्ञापनों की दुनिया में अक्षय कुमार आज भी कंपनियों के लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद नामों में से एक हैं।
7. अमिताभ बच्चन
ब्रांड वैल्यू: 1,933 करोड़
खासियत: 50 साल से ज्यादा के करियर के बाद भी 'बिग बी' का जादू बरकरार है। दर्शकों के बीच उनका सम्मान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
8. सचिन तेंदुलकर
ब्रांड वैल्यू: 1,676 करोड़
खासियत: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर संन्यास के बाद भी भारत के सबसे सम्मानित और विश्वसनीय चेहरों में शामिल हैं।
9. आलिया भट्ट
ब्रांड वैल्यू: 1,606 करोड़
खासियत: इस लिस्ट में शामिल होने वालीं आलिया दूसरी महिला हैं। देश में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद अब वे इंटरनेशनल लेवल पर भी धूम मचा रही हैं।
10. अल्लू अर्जुन
ब्रांड वैल्यू: 1,522 करोड़
खासियत: फिल्म 'पुष्पा' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद अल्लू अर्जुन की लोकप्रियता पूरे भारत में तेजी से बढ़ रही है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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