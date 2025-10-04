Too Much with Kajol and Twinkle Saif Ali Khan Got Hug When Revealed Secrets of Attack Day अक्षय कुमार के सामने सैफ ने बताया कुछ ऐसा, काजोल ने उठकर एक्टर को गले लगा लिया, Bollywood Hindi News - Hindustan
अक्षय कुमार के सामने सैफ ने बताया कुछ ऐसा, काजोल ने उठकर एक्टर को गले लगा लिया

Too Much with Kajol and Twinkle: अमेजन प्राइम वीडियो का शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। शो के हर एपिसोड में सितारे अपनी निजी जिंदगी के कुछ राज खोलते नजर आते हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 09:34 AM
काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो पर स्टार्स जमकर मस्ती करते और अपनी जिंदगी के राज खोलते नजर आ रहे हैं। नए एपिसोड में अक्षय कुमार और सैफ अली खान बतौर मेहमान शो पर नजर आए, जिसका प्रोमो वीडियो रिलीज कर दिया गया है। जहां अक्षय कुमार अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करते और पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ मस्ती करते नजर आए, तो वहीं सैफ अली खान ने शो पर कुछ ऐसा बताया, जिसके बाद काजोल उठ खड़ी हुईं और उन्होंने आकर सैफ को गले लगा लिया।

काजोल ने उठकर गले लगा लिया

सैफ अली खान ने दरअसल उन पर हुए हमले वाली घटना के बारे में बात कर रहे थे जो काफी चर्चा में रही थी। सैफ अली खान बता रहे थे कि उस दिन क्या कुछ हुआ था और कैसे उनका बेटा तैमूर उनसे पूछ रहा था- क्या आप मरने वाले हो? सैफ अली खान ने बताया, "मेरे पैर पर भी चाकू लगा था और हर तरफ खून पड़ा हुआ था। तैमूर ने मुझे ऊपर सीढ़ियों पर देखा और कहा- क्या आप मरने वाले हो? और मैंने कहा- मुझे ऐसा नहीं लगता।" सैफ अली खान का यह सब हंसी-मजाक में बताया काजोल को इंप्रेस कर गया।

तस्वीरें देखकर हर कोई था हैरान

काजोल ने आकर सैफ अली खान को गले लगा लिया और उनसे कहा- तुम असली हीरो हो। बता दें कि सैफ अली खान की पीठ में जो खंजर लगा था वो उनकी पीठ में ही टूट गया था। इसकी तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर सामने आईं तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि सैफ अली खान अपनी पीठ में वो चाकू लिए हुए ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सैफ अली खान ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी करीना कपूर खान को बच्चों के साथ उनके घर चले जाने को कहा था क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था कि हमलावर वापस आएगा या नहीं।

Kajol Devgan

