काजोल ने पहली मुलाकात में सलमान को कहा था ‘अंकल’, ट्विंकल ने गर्लफ्रेंड के साथ बैठे देखा
काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शू टू मच का पहला एपिसोड काफी मजेदार रहा। काजोल और ट्विंकल दोनों ने सलमान खान से पहली मुलाकात का मजेदार किस्सा बताया। वहीं सलमान ने काजोल के पिता के निधन से जुड़ी शॉकिंग बात बताई।
काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो टू मच शुरू हो चुका है। पहले एपिसोड के मेहमान सलमान खान और आमिर खान ने कई मजेदार किस्से सुनाए। साथ ही पुराने दिनों की खट्टी-मीठी यादें ताजा कीं। काजोल ने बताया कि वह पहली बार सलमान से मिलीं तो उन्हें अंकल बोला था। ट्विंकल ने बताया कि सलमान और संगीता बिजलानी को ताड़ते हुए गड्ढे में घुस गई थीं।
ट्विंकल ने बताया मजेदार किस्सा
ट्विंकल ने अपने मेहमानों से पूछा कि क्या उन्हें उनके साथ पहली मुलाकात याद है? आमिर को याद नहीं आया। सलमान ने बताया कि वह जब ट्विंकल से मिले तब वह स्टूडेंट थीं। ट्विंकल आगे का किस्सा बताती हैं। ट्विंकल बोलीं, 'मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इन्हें संगीता बिजलानी के साथ बैठे देखा था। मैं साइकल पर थी। साइकल चलाते वक्त मैं उन्हें देखती रही और जाकर गड्डे में घुस गई थी।' ट्विंकल ने बताया कि वह आमिर से स्टूडियो में मिली थीं।
काजोल के पिता के करीब थे सलमान
काजोल की बारी आई तो उन्होंने मजेदार जवाब दिया। काजोल ने बताया कि सलमान से मिलीं तो 12 साल की थीं और उन्हें 'सलमान अंकल' कहकर बुलाया था। सलमान हंस पड़े और बताया कि काजोल के पिता शोमू मुखर्जी से उनकी काफी बनती थी। वह बोलते हैं, 'मैं उनके पिता के काफी करीब था और हमारे बीच बढ़िया रिलेशनशिप था। वह हफ्ते में कम से कम दो बार मेरे पास आते थे। आखिर बार वह अपने निधन के जस्ट दो दिन पहले आए थे। वह अंदर आकर बैठे और बोले, 'एक ड्रिंक बना दे।' मैंने कहा, अरे शोमू दा नहीं। वह बोले, 'कोी बात नहीं, एक-दो दिन में जा रहा हूं। तो एक ड्रिंक बना दे बस।' दो दिन के अंदर ही उनका निधन हो गया।'
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।