टोनी ने बहन नेहा कक्कड़ के ‘लॉलीपॉप’ को मिल रही ट्रोलिंग पर दिया जवाब, कहा- गाली दो…

संक्षेप: टॉनी कक्कड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह नेहा और अपने गाने ‘लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप’ को मिल रही ट्रोलिंग पर बात की है। उन्होंने इसके बिजनेस पर भी कमेंट किया है।

टोनी कक्कड़ ने अपने और नेहा कक्कड़ के वायरल गाने ‘लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप’ पर आ रहे कमेंट्स पर रिएक्ट किया है। दरअसल, टोनी कक्कड़ ने अपने प्रोडक्शन में नेहा कक्कड़ के साथ मिलकर एक गाना बनाया है, जिसका नाम ‘लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप’ है। इस गाने के सीन्स देखने और लिरिक्स सुनने के बाद लोग भड़क गए हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

‘मजा आ रहा है’ टोनी कक्कड़ ने कहा कि उन्हें गाने को मिल रही नेगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में टोनी कक्कड़ ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, “वन लॉलीपॉप, टू लॉलीपॉप, थ्री लॉलीपॉप…अरे अरे मजा आ रहा है सब कमेंट्स पढ़ने में। पॉप म्यूजिक है ट्रोल तो होगा ही, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस है यार, आप इससे मिलने वाले बिजनेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते।”

‘बस व्यूज ला दो’ टोनी ने आगे कहा, “‘कोई अपना होगा’ और ‘ये जिंदगी बता दे’ जैसे वीडियो को प्रोड्यूस करने के लिए जो पैसा लगता है, वो इन्हीं वीडियो से आता है यार। तो धन्यवाद, करो वायरल और वैसे तो काफी हो गया है पर और कर दो। बात करो, गाली दो, प्यार दो जो करना है करो बस व्यूज ला दो।”