टोनी कक्कर ने लिखे थे बोल, अरिजीत सिंह ने गाया था गाना, यूट्यूब पर मिले 209 मिलियन+ व्यूज, पहचाना?
आपको पता है एक ऐसा फेमस गाना भी है जिसके बोल नेहा कक्कर के भाई टोनी कक्कर ने लिखे थे और उस गाने को आवाज अरिजीत सिंह ने दी थी। आइए आपको इस गाने का नाम बताते हैं।
बॉलीवुड और इंडी-पॉप म्यूजfक इंडस्ट्री में जब भी टोनी कक्कर का नाम आता है, तो जहन में 'धीमे-धीमे', 'कोका-कोला' और 'कुर्ता पजामा' जैसे पार्टी एंथम्स वाले गाने ही आते हैं। टोनी कक्कर को अक्सर नॉन सीरियल गानों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टोनी कक्कर ने एक ऐसा बेहद खूबसूरत और दर्दभरा रोमांटिक गाना भी लिखा और कंपोज किया था, जिसे अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज से अमर कर दिया?
गाने का नाम
अब भी अंदाजा नहीं लगा पाए? हम बात कर रहे हैं साल 2014 की हॉरर फिल्म 'क्रीचर 3डी' के ब्लॉकबस्टर गाने 'सावन आया है' की। बिपाशा बसु और इमरान अब्बास स्टारर फिल्म 'क्रीचर 3डी' का गाना 'सावन आया है' जब रिलीज हुआ था, तो इसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस गाने के बोल और इसका खूबसूरत म्यूजिक पूरी तरह से टोनी कक्कर ने तैयार किया था।
पढ़िए इस गाने के बोल
मोहब्बत बरसा देना तू,
सावन आया है
तेरे और मेरे मिलने का,
मौसम आया है...
दिल की बातें हो जाने दो
जादू कोई हो जाने दो
जितनी भी खामोशियां हैं
उनको तुम मिट जाने दो
बरसों का ये इंतजार
अब मेरे पास आया है
यूट्यूब पर मिले हैं करोड़ों व्यूज
इस गाने को रिलीज हुए 11 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ये गाना ट्रेंड करता है। इस गाने को यूट्यूब पर 209 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं।
अक्सर ट्रोल होते रहते हैं टोनी कक्कर
1. लिरिक्स और 'रिपीटिटिव' शब्दों को लेकर ट्रोलिंग: टोनी कक्कर के करियर का सबसे बड़ा विवाद उनके गानों के बोल को लेकर रहता है। 'कुर्ता पजामा', 'नंबर लिख', 'धीमे-धीमे' और 'कैंडी शॉप' जैसे गानों में एक ही शब्द को बार-बार दोहराने और सिंपल वन-लाइनर्स का इस्तेमाल करने के कारण उन्हें सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। मीमर्स अक्सर उनके गानों के बोल का मजाक उड़ाते हैं।
2. के-पॉप गानों से विजुअल्स कॉपी करने के आरोप: टोनी कक्कर के कई म्यूजिक वीडियोज पर कोरियन पॉप इंडस्ट्री के हिट गानों के विजुअल्स, सेट डिजाइन और कॉन्सेप्ट को हूबहू कॉपी करने के आरोप लगे हैं।
साल 2020 में आए उनके गाने 'शोना शोना' के विजुअल्स को के-पॉप ग्रुप B1A4 के 'लाइक ए मूवी' और IZ ONE के 'बिवेयर' से मिलता-जुलता बताया गया।
साल 2021 के गाने 'बूटी शेक' और हालिया प्रोजेक्ट्स के विजुअल्स पर भी के-पॉप के मशहूर गर्ल ग्रुप 'ब्लैकपिंक' के म्यूजिक वीडियोज की नकल करने के आरोप लगे थे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।