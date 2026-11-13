Tinnu Anand Health: पांच पसलियां टूटीं, फेफड़े में चोट; अब कैसी है एक्टर टीनू आनंद की तबीयत?
मशहूर एक्टर और डायरेक्टर टीनू आनंद की पांच पसलियां टूटने और फेफड़े में चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आइए जानते हैं कैसी है टीनू आनंद की तबीयत।
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और डायरेक्टर टीनू आनंद के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। टीनू आनंद को गंभीर चोट लगी थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टीनू आनंद की पांच पसलियां टूटी थीं और उन्हें फेफड़े में चोट आई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट करने की सलाह दी है।
ICU में भर्ती थे एक्टर
एक्टर को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उनका इलाज चला और वो इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में रहे। अब एक्टर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। टीनू आनंद खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर्स ने टीनू आनंद को सख्त हिदायत दी है कि उन्हें कुछ दिन पूरी तरह से बेड रेस्ट पर रहना होगा।
घर पर ही चलेगा टीनू आनंद का इलाज
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, टीनू आनंद का अब घर पर ही इलाज चलेगा। टीनू को उठने-बैठने, चलने-फिरने और यहां तक कि लेटने में भी काफी परेशानी हो रही है। उन्हें घर पर ही फिजियोथेरेपी दी जा रही है।
टीनू को आ रहे प्रोड्यूसर्स के फोन
दर्द से जूझ रहे टीनू आनंद को उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के लिए फोन आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, टीनू आनंद को कुछ प्रोजेक्ट्स की डबिंग पूरी करनी थी, इसके लिए प्रोड्यूसर्स उन्हें कॉल कर रहे हैं। हालांकि, टीनू अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि वो इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर पाएं।
टीनू आनंद की वजह से अमिताभ को मिली उनकी पहली फिल्म
टीनू आनंद के काम की बात करें तो वो लंबे वक्त से हिंदी सिनेमा का हिस्सा हैं। हाल ही में रिलीज हुई पेद्दी में टीनू आनंद को देखा गया था। एक्टिंग के साथ-साथ टीनू आनंद ने कई फिल्मों को डायरेक्ट भी किया है। टीनू आनंद के करियर की बात करें तो उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म सात हिंदुस्तानी से डेब्यू करना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रिपोर्ट्स की मानें तो टीनू आनंद को कुछ वजहों से फिल्म छोड़नी पड़ी जिसके बाद टीनू आनंद का रोल अमिताभ बच्चन को दिया गया। इस तरह अमिताभ बच्चन का डेब्यू सात हिंदुस्तानी फिल्म से हुआ।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना