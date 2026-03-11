Hindustan Hindi News
गोविंदा और सुनीता के तलाक की अफवाहों पर बेटी टीना बोलीं- पिछले 2 साल हमारे लिए...

Mar 11, 2026 10:30 am IST
गोविंदा और सुनीता आहूजा पिछले कुछ समय से पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। दोनों के तलाक की खबरें भी आई थीं। अब इस बीच दोनों की बेटी ने जानें क्या कहा।

गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच काफी समय से विवाद की खबरें आ रही हैं। इतना ही नहीं सुनीता ने गोविंदा पर किसी यंग एक्ट्रेस के साथ अफेयर का आरोप भी लगाया था। अब इन सब विवाद के बीच गोविंदा की बेटी टीना ने पैरेंट्स के बीच तलाक की खबरों को लेकर भी अपनी बात रखी है।

टीना ने क्या कहा

टीना ने कहा, ‘हम महिलाएं दूसरों के लिए बहुत काम करते हैं और हम अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। यही वजह है कि मैं कुछ स्पेशल करना चाहती हूं मेरी महिला के लिए।’

2 साल अच्छे नहीं रहे हमारे लिए

इसके बाद टीना ने तलाक की अफवाहों पर कहा, ‘2 साल अच्छे नहीं रहे हैं हमारे लिए। काफी उतार-चढ़ाव रहे हैं। टीना ने फिर सुनीता को स्पेशल गिफ्ट दिए वुमन्स डे पर।’

सुनीता मे कहा अपने लिए जी रही हूं

इस पर सुनीता ने कहा, ‘सब चीज लिमिट में होनी चाहिए। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन इस पॉइंट पर मैं अपने लिए जीने लगी हूं। मैं इससे ज्यादा डिजर्व करती हूं। अब मैं अपनी लाइफ किंग साइज जीने वाली हूं।’

सुनीता फिर टीना को कहती हैं, ‘यश और तुम बहुत बड़े हो गए हो। सब मालदार पार्टी होने वाले हैं।’ टीना फिर कहती हैं हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। हम अक्सर प्यार में खुद को भूल जाते हैं।

सुनीता द्वारा लगाए गए आरोपों पर बोले थे गोविंदा

वहीं कुछ दिनों पहले गोविंदा ने सुनीता द्वारा लगाए आरोपों पर कहा था, ‘जो सुनीता ने आरोप लगाया है कोमल को लेकर मैं उन्हें थैंक्यू कहूंगा। मैं बचा हूं क्योंकि वह किसी को लेकर कुछ खराब नहीं कहूंगा। वह चुप हैं तो अच्छा है क्योंकि यंगस्टर्स किसी को गाली देने से झिझकते नहीं हैं।’

अफेयर के आरोपों पर बोले

गोविंदा ने आगे कहा था, ‘कब नहीं लगा आरोप मुझपर? एक मेरी हिरोइन ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने तंग किया हो या किसी के लिए अपशब्द कह दिया हो। मैं सभी आर्टिस्च और हिरोइन को थैंक्यू कहूंगा।’

यंगस्टर्स डरेंगे मेरे साथ काम करने पर

गोविंदा ने यह भी कहा था कि सुनीता नाम ले रही हैं। मैंने देखा और मुझे ये शब्द पसंद नहीं। गोविंदा ने आगे सभी न्यूकमर्स से माफी मांगी है और कहा कि सुनीता के इस बिहेवियर की वजह से आगे नए एक्टर्स उनके साथ काम करने से डरेंगे।

वैसे टीना से पहले परिवार के कई सदस्य ने इन विवाद पर अपनी बात रखी और सबने यही कहा कि वे चाहते हैं कि दोनों के बीच सब सही रहे और दोनों साथ ही रहें।

Govinda Sunita Ahuja

