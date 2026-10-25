टाइगर श्रॉफ इन 8 फिल्मों से थिएटर में करेंगे धमाका, रश्मिका, सारा, जाह्नवी के साथ जमेगी जोड़ी

टाइगर श्रॉफ इन 8 फिल्मों से थिएटर में करेंगे धमाका, रश्मिका, सारा, जाह्नवी के साथ जमेगी जोड़ी
टाइगर श्रॉफ के लिए आने वाला नया साल खास होने वाला है। इस साल एक्टर की कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं। टाइगर अगले साल एक्शन से लेकर रोमांटिक फिल्मों से धमाका करने वाले हैं। ये रही आने वाली फिल्मों की लिस्ट-
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपने फायरिंग केस की वजह से खबरों में बने हुए हैं। हाल में एक्टर पर जानलेवा हमला हुआ था। इस घटना में एक्टर को कोई चोट नहीं आई थी। वो सुरक्षित हैं और अब अपने काम पर लौट गए हैं। एक्टर की फिल्मों की बात करें पिछले कुछ साल उनके करियर के लिए ठीक नहीं रहे। लगातार फ्लॉप फिल्मों की वजह से उनका करियर ग्राफ बेशक थोड़ा नीचे आ गया था, लेकिन अब वो अपनी आने वाली फिल्मों से वापसी करने की तैयारी में हैं। एक्टर इन 8 फिल्मों से धमाका कर सकते हैं।
टाइगर श्रॉफ के करियर के लिए आने वाला साल 2027 बहुत खास होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल एक्टर की कुछ बड़ी फिल्में थिएटर पर रिलीज होने वाली हैं। जानिए एक्टर की आने वाली फिल्मों के बारे में-
लग जा गले
टाइगर श्रॉफ को फिल्मों में अक्सर एक्शन करते ही देखा गया है। उनकी पहली फिल्म के बाद उन्हें रोमांटिक फिल्मों में कम ही देखा गया है। अब एक्टर ऑडियंस के लिए खास रोमांटिक फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का नाम है 'लग जा गले'। खास बात ये है कि इस फिल्म में उनकी हीरोइन जाह्नवी कपूर होंगी। करण जौहर इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में लक्ष्य लालवानी भी नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म मई 2027 में रिलीज हो सकती है।
सचिन रवि प्रोजेक्ट
कन्नड़ फिल्म के डायरेक्टर सचिन रवि बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं। वो टाइगर श्रॉफ को लेकर फिल्म बनाने वाले हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसमे टाइगर एक बार फिर उसी एक्शन अंदाज में नजर आएंगे। फिल्म का नाम हिटमैन बताया जा रहा है। इस फिल्म के डायलॉग सुमित अरोरा लिख रहे हैं जिन्होंने फिल्म जवान में शाहरुख खान के लिए डायलॉग लिखे थे। फिल्म की रिलीज 2027 बताई जा रही है।
वज्र
टाइगर श्रॉफ एक बड़े बजट की स्पिरिचुअल एक्शन थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को राम माधवानी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग का कुछ हिस्सा जापान में शूट किया जाएगा।
रैंबो
पिछले कई सालों से टाइगर को लेकर ये फिल्म बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। ये हॉलीवुड एक्शन क्लासिक फिल्म का हिंदी वर्जन होने वाला है। फिलहाल फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं।
रेस 4
ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि टाइगर श्रॉफ रेस 4 में नजर आ सकते हैं। हालांकि, ये सिर्फ खबर है। एक्टर से फिल्म को लेकर बातचीत की जा रही है। अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने भी कहा था कि अभी कास्ट फाइनल नहीं हुई है।
पीपल फैक्ट्री के साथ 2 फिल्मों की डील
एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर श्रॉफ ने हैदराबाद के प्रोडक्शन हाउस पीपल फैक्ट्री के साथ इस साल 2 फिल्में साइन की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्शन से भरपूर बड़े बजट की फिल्म होंगी।
मिशन ईगल
टाइगर श्रॉफ आने वाले दिनों में मिशन ईगल नाम की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सारा अली खान हीरोइन होंगी और जगन शक्ति ने डायरेक्शन का काम संभाला है।
स्क्रू ढीला
टाइगर श्रॉफ आने वाले दिनों में स्क्रू ढीला नाम की एक फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म के चर्चे काफी समय से चल रहे हैं। ये फिल्म शशांक खैतान डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना की एंट्री मानी जा रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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