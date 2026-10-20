टाइगर श्रॉफ की टीम की तरफ जारी किया गया पहला स्टेटमेंट, फेक खबर दिखाने वालों को दी चेतावनी
टाइगर श्रॉफ पर हमला होने के बाद उनकी टीम की तरफ से पहला स्टेटमेंट जारी किया गया है। टीम की तरफ से फेक खबरें चलाने वाले और AI से बनाए गए वीडियो को लेकर चेतावनी दी गई है।
हाल में टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले ने फिल्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके फैंस को हैरान कर दिया था। रविवार शाम करीब 7 बजे तीन हमलावरों ने एक्टर की गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी। इस फायरिंग में टाइगर के ड्राइवर और पास खड़े एक शख्स को चोट आई। इस घटना के बाद उनकी टीम की तरफ से पहला स्टेटमेंट जारी किया गया है। टीम की तरफ से कहा गया है कि टाइगर से जुड़ी हुई फर्जी खबरों और AI से बने हुए वीडियो का इस्तेमाल नहीं किया जाए। पोस्ट में ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है।
टाइगर की टीम की तरफ जारी किया गया पहला बयान
टाइगर श्रॉफ की टीम ने एक स्टेटमेंट जारी करती हुए कहा, 'हम साफ करना चाहते थे कि टाइगर श्रॉफ ने हाल में हुई घटना को लेकर न तो कोई भी बयान दिया है और न ही कोई वीडियो शेयर किया है। या किसी प्रकार की कोई ऑफिसियल बातचीत नहीं हुई है।' इस पोस्ट में आगे कहा गया, 'हमें पता चला है कि सोशल मीडिया के कई पेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर गलत कहानियां,AI से बनाए गए वीडियो और स्क्रिप्टेड कंटेंट को चलाया जा रहा है। इसे गलत तरीके से टाइगर सर जोड़कर दिखाया जा रहा है। ये सभी दावे झूठे, और गुमराह करने के इरादे से फैलाए जा रहे हैं।'
फेक न्यूज चलाए जाने वालों को दी चेतावनी
आगे पोस्ट में कहा कि टाइगर और उनकी टीम ऐसे किसी भी दावों का समर्थन नहीं करती। टीम की तरफ से मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया अकाउंट से जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा गया है। टीम की तरफ से कहा गया है कि कुछ भी दिखाने या छापने से पहले उसे वेरीफाई कर लें। टाइगर की टीम ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा कंटेंट दिखाने वाले व्यक्ति या पेज के खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाएगी।
टाइगर श्रॉफ पर ऐसे हुआ था हमला
बता दें, 18 अक्टूबर, रविवार को शाम 7 बजे के आसपास मुंबई के जुहू में स्थति पुष्प पार्क के पास टाइगर श्रॉफ पर हमला हुआ था। तीन बाइक सवार हमलावरों ने एक्टर की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। इस घटना में एक्टर के ड्राइवर और पास मौजूद एक शख्स को गोली लगी थी। टाइगर पर हुए इस हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फैन एक्टर की एक झलक पाने के लिए फोन में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तभी एक्टर की कार पर गोलियां चलने लगी। ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई।
टाइगर पर हमला करने वाले पकड़े गए
टाइगर पर हुए हमले के बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आई और 20 टीमों का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से तीनों आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिफ्तार कर लिया गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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