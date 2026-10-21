टाइगर श्रॉफ की टीम का पहला बयान; 'कोई इस घटना...'
टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद एक्टर की टीम की तरफ से पहला बयान सामने आया है। एक्टर की टीम ने एक्टर से जुड़ी फर्जी खबरों और AI-जनरेटेड कंटेंट फैलाने के खिलाफ चेतावनी जारी की है।
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर को तीन अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की। इस हमले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। टाइगर श्रॉफ पर हुए इस हमले में पुलिस ने एक्शन भी तेज कर दिया है। हमले की चर्चा और पुलिस एक्शन के बीच टाइगर श्रॉफ की टीम की तरफ से पहला बयान जारी किया गया है। एक्टर की टीम ने एक्टर से जुड़ी फर्जी खबरों और AI-जनरेटेड कंटेंट फैलाने के खिलाफ चेतावनी जारी की है।
टाइगर श्रॉफ की टीम ने जारी किया बयान
टाइगर की टीम ने इस मामले में फर्जी खबरें या एआई जनरेटेड झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन की बात की है। इस बयान में टीम ने साफ किया है कि अभी तक टाइगर श्रॉफ ने हमले से जुड़ा कोई बयान नहीं दिया है और न ही कोई वीडियो जारी किया है। टीम ने साफ किया है कि अगर कोई इस घटना या एक्टर से जुड़ी कोई भ्रामक सामग्री फैलाता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
टाइगर श्रॉफ की टीम ने लोगों से क्या की अपील?
टाइगर श्रॉफ का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब सोशल मीडिया पेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक और बिना पुष्टि किए कंटेंट से कंफ्यूजन पैदा की जा रही है। टाइगर की टीम ने लोगों से अनुरोध किया है कि वो केवल आधिकारिक सूत्रों पर ही भरोसा करें। टीम ने अपील की है कि लोग किसी भी सामग्री की सच्चाई की जांच किए बिना उस पर विश्वास न करें या उसे साझा न करें। एक्टर की टीम ने ये भी साफ किया कि हमले को लेकर टाइगर ने कोई वीडियो, बयान या बात नहीं की है।
18 अक्टूबर को हुआ था टाइगर श्रॉफ पर हमला
टाइगर श्रॉफ पर रविवार (18 अक्टूबर) शाम को हमला हुआ था। इस हमले में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बचे। उन्हें गोली नहीं लगी, लेकिन टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर को गोली लगी थी। हमले के बाद टाइगर श्रॉफ को खुद वहां से गाड़ी चलाकर ले जाते देखा गया था।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए चार लोग
टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर पुलिस एक्शन की बात करें तो एक्टर पर हमला करने वाले तीनों हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नई दिल्ली रेंज (NDR) ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय कुणाल, 19 वर्षीय सुमित, 23 वर्षीय राधा और 23 वर्षीय बबीता के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(1)(बी) के तहत अदालत में पेश किया। इसके बाद मुंबई पुलिस की अपराध जांच शाखा (CID) की टीम ने अदालत में आरोपियों से हिरासत में पूछताछ करने और उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की इजाजत मांगी। मुंबई पुलिस की अर्जी स्वीकार कर ली, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी टीम ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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शूटर्स के निशाने पर था कोई और सितारा
इस मामले में एक बड़ा खुलासा भी है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, हमलावरों का पहला निशाना टाइगर श्रॉफ नहीं, बल्कि बॉलीवुड का दूसरा बड़ा सितारा था। उस अभिनेता की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी थी, जिसके चलते तीनों शूटर उस तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद उन्होंने टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने का फैसला किया।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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