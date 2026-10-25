हमले के बाद से सदमे में हैं टाइगर श्रॉफ, बोले- मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर क्यों..?
टाइगर श्रॉफ उन पर हुए हमले के बाद से शॉक में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अभी तक पुलिस को अपना औपचारिक बयान नहीं दिया है।
टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद वह दहल गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वह इस गोलीबारी कांड के बाद से सदमे में हैं। टाइगर श्रॉफ ने इसे उन पर हुआ 'जानलेवा हमला' बताया है और उन्हें इस बात की हैरत है कि कोई क्यों उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। टाइगर श्रॉफ पर यह हमला उस वक्त हुआ, जब वह अपने फुटबॉल सेशन के बाद घर लौट रहे थे। टाइगर, जो कि आगे की सीट पर बैठे हुए थे, उन्हें खास चोट नहीं लगी, लेकिन उनके ड्राइवर और साथ में मौजूद एक शख्स को गंभीर चोटें आईं।
"मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है..."
NDTV ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि टाइगर श्रॉफ ने जब जांचकर्ताओं से बात की, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अभी उस सब पर यकीन नहीं हो रहा है, जो कुछ उनके साथ हुआ। टाइगर श्रॉफ ने बताया, "मैं गहरे सदमे में हूं। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मुझ पर कौन ऐसे तरह जानलेवा हमला करना चाहेगा, और क्यों?" टाइगर श्रॉफ उन पर हुए हमले की वजह पर सवाल उठाते हुए बोले, “मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है... तो मुझ पर यह हमला क्यों हुआ?”
टाइगर श्रॉफ ने भी तक नहीं दिया है बयान
जानकारी के मुताबिक टाइगर श्रॉफ अभी भी उन पर हुए हमले की उलझन में हैं, और चीजों को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं। कथित तौर पर उन्होंने अभी तक पुलिस को अपना औपचारिक बयान नहीं दिया है। जहां तक टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वालों की बात है तो पुलिस ने हमलावरों की पहचान फूल सिंह और रेहान रहीसुद्दीन अंसारी के तौर पर की है। दोनों की उम्र 18 साल के करीब है और दोनों ही हरियाणा के रहने वाले हैं। खबर है कि ये दोनों की मुलाकात एक तीसरे शख्स से भी हुई थी, जिसकी उम्र 22 साल है और उसका नाम ऋतिक है।
अब तक 11 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी
बात इस घटना के ताजा अपडेट की करें तो पुलिस ने सूरत से इस हमले में इस्तेमाल 2 हथियार बरामद किए हैं। शनिवार को पुलिस ने इंदौर में प्रांजल ठाकरान नाम के एक 22 साल के आदमी को भी कस्टडी में लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेश दंडोतिया ने कहा है कि ठाकरन को मुंबई क्राइम ब्रांच टीम और लोकल पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी के बाद टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले वाले मामले में लोगों की गिरफ्तारी की संख्या बढ़कर 11 हो गई है।
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