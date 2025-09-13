Baaghi 4 BO: टाइगर श्रॉफ की फिल्म दूसरे शनिवार को नहीं जोड़ पाई 1 करोड़, कमाए सिर्फ इतने

टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 के दूसरे हफ्ते का कलेक्शन सामने आया है। दूसरे शनिवार को भी फिल्म अच्छी कमाई करने में फेल रही है। फिल्म में टाइगर के अलावा संजय दत्त, हरनाज संधू और सोनम बाजवा जैसे एक्टर्स नजर आए हैं।

टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत में थोड़ी पकड़ दिखाई थी, लेकिन धीरे-धीरे इसका कलेक्शन बेहद गिर गया। ओपनिंग वीकेंड में फिल्म को ऑडियंस से ठीकठाक रिस्पॉन्स मिला, मगर वीकडेज आते ही बिजनेस नीचे चला गया। एक्शन और रोमांस से भरपूर इस फिल्म से टाइगर श्रॉफ की शानदार वापसी की उम्मीदें लगाई जा रही थीं। हालांकि, दूसरे हफ्ते में आकर आंकड़े बिल्कुल निराशाजनक साबित हो रहे हैं और कमाई का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। दूसरे शनिवार को फिल्म ने सिर्फ इतनी कमाई की है।

कमाई का पूरा हाल

फिल्म ने अपने पहले दिन 12 करोड़ कमाए थे। इसके बाद शनिवार को 9.25 करोड़ और रविवार को 10 करोड़ का बिजनेस हुआ। वीकडे की शुरुआत में सोमवार को कलेक्शन गिरकर 4.5 करोड़ पर पहुंचा। मंगलवार को 4 करोड़, बुधवार को 2.65 करोड़ और गुरुवार को 2.1 करोड़ का कलेक्शन हुआ। इस तरह पहले हफ्ते का कुल बिजनेस 44.5 करोड़ रहा।

दूसरे हफ्ते में गिरावट

दूसरे शुक्रवार को फिल्म का कलेक्शन और नीचे आ गया और सिर्फ 1.26 करोड़ का बिजनेस हुआ। वहीं, दूसरे शनिवार को फिल्म ने सिर्फ 84 लाख की कमाई की। इस गिरावट के बाद बागी 4 का कुल कलेक्शन अब तक 46.59 करोड़ तक पहुंच गया है।