Baaghi 4 Box Office: टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने मंगलवार को की सबसे कम कमाई, जोड़े सिर्फ इतने

टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 की मंगलवार की कमाई की जानकारी सामने आ गई है। फिल्म ने सधी हुई शुरुआत के बाद वीकडेज पर कम कमाई की है। अब तक की कमाई का आंकड़ा ये रहा।

टाइगर श्रॉफ पिछले कुछ सालों से एक हिट की तलाश में हैं। उनकी पिछली रिलीज हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। ऐसे में एक्टर ने बागी 4 से जबरदस्त वापसी की। एक्टिंग और एक्शन में सुधार के बाद फिल्म से उम्मीदें थीं। लेकिन लग रहा है टाइगर की इस फिल्म को ठीक रिव्यू मिलने के बाद भी ऑडियंस नहीं मिल रही है। कमाई की बात करें आज मंगलवार की कमाई का आंकड़ा जोड़ते हुए फिल्म ने अपने पांच दिनों में सिर्फ 38.35 करोड़ तक का कलेक्शन किया है।

पांच दिनों की कमाई की जानकारी फिल्म बीते शुक्रवार यानी 5 सितंबर को रिलीज हुई थी। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 12 करोड़ रुपए के साथ शुरुआत की। उम्मीद थी कि ये फिल्म शनिवार और रविवार को धमाका कर सकती है। लेकिन बागी 4 ने ओपनिंग डे से भी कम कमाई करते हुए शनिवार को 9.25 करोड़ रुपए और रविवार को 10 करोड़ रुपए कमाए। वीकडे में आते ही सोमवार को 4.25 करोड़ और आज मंगलवार को 2.6 करोड़ का बिजनेस किया। कुल 38.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया।

कहानी टाइगर श्रॉफ स्टारर बागी 4 एक अनोखी लव स्टोरी पर आधारित कहानी है। रॉनी जो अपने प्यार की तलाश में हैं। लेकिन उस नाम की कोई लड़की होती ही नहीं। फिल्म में हरनाज संधू औ सोनम बाजवा ने अहम किरदार निभाया है। लेकिन लाइमलाइट तो विलेन बने संजय दत्त लूट ले गए। इस फिल्म में उन्हें लंबे बालों के साथ खलनायक लुक में दिखाया गया है। क्लाइमेक्स में टाइगर और टाइगर के बीच एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है जिसे देखने ऑडियंस थिएटर तक जा रही है।