Baaghi 4 Box Office: टाइगर श्रॉफ की फिल्म को नहीं मिल रही ऑडियंस, बुधवार को कमाए सिर्फ इतने करोड़

टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ रही है। अभी तो एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था लेकिन रफ्तार रुक गई है। फिल्म ऑडियंस को खास पसंद नहीं आ रही है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 11:10 PM
टाइगर श्रॉफ की एक्शन-थ्रिलर फिल्म बागी 4 से ऑडियंस और मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं। लंबे वक्त से हिट का इंतजार कर रहे टाइगर ने इस फिल्म से जबरदस्त वापसी की कोशिश की, जिसमें उनका नया अंदाज, जबरदस्त एक्शन और इमोशनल कहानी शामिल थी। हालांकि शुरुआती रिएक्शन के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ने में नाकाम रही है। अच्छी ओपनिंग के बाद वीकेंड पर गिरावट आई, और अब वीकडेज में फिल्म की कमाई में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। बुधवार को फिल्म सिर्फ 1।67 करोड़ रुपए कमा पाई।

अब तक की कमाई

कमाई की बात करें तो फिल्म बागी 4 ने शुक्रवार, 5 सितंबर को 12 करोड़ रुपए की ओपनिंग की। इसके बाद शनिवार को फिल्म का कलेक्शन 9.25 करोड़ रहा, रविवार को हल्का सुधार दिखाते हुए 10 करोड़ की कमाई हुई। वीकडेज की शुरुआत में सोमवार को 4.25 करोड़ और मंगलवार को 4 करोड़ का बिजनेस हुआ। लेकिन बुधवार को फिल्म की पकड़ और ढीली पड़ गई, और सिर्फ 1.67 करोड़ रुपए की कमाई हो सकी। फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 41.42 करोड़ रुपए हो चुका है।

रॉनी ने किया कमाल

बागी 4 एक लव स्टोरी है, जिसमें टाइगर श्रॉफ अपने के किरदार में छा जाते हैं। रॉकी अपने प्यार की तलाश करते हैं लेकिन असल में वो लड़की है ही नहीं। फिल्म में हरनाज संधू और सोनम बाजवा ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन विलेन के रूप में संजय दत्त शानदार लगे हैं। क्लाइमेक्स में टाइगर श्रॉफ के एक्शन सीक्वेंस को काफी सराहा गया, लेकिन वह भी फिल्म को बड़ी सफलता दिलाने में नाकाम रहा। साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को ए हर्षा ने डायरेक्ट किया है।

Tiger Shroff sanjay dutt

