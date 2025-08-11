Baaghi 4 Teaser: टाइगर श्रॉफ-संजय दत्त की इस फिल्म को यूजर्स ने बताया एनिमल की सस्ती कॉपी

टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त स्टारर फिल्म बागी 4 का टीजर सामने आया है जिसे देखने के बाद फैंस बस इंतजार कर रहे हैं। जबरदस्त एक्शन से भरपूर इस फिल्म के टीजर पर यूजर्स रिएक्शन।

टाइगर श्रॉफ के लिए पिछले कुछ साल खास नहीं रहे। उनकी अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। लेकिन अब टाइगर नए अंदाज में फिल्म बागी 4 से वापसी कर रहे हैं। इस बार उनका किरदार पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। फिल्म का टीजर आज रिलीज किया गया है जिसमें सिर्फ खून-खराबे और मारधाड़ इ कुछ और नजर नहीं आता। खास बात ये है कि इस फिल्म में टाइगर की टक्कर उनके पिता के जिगरी यार संजय दत्त से होने वाली है।

बागी 4 टीजर करीब दो मिनट के इस टीजर में संजय दत्त के बड़े से हथियार के साथ खून-खराबा करते देखे जा सकते हैं। सफेद कोट-पैंट, लंबे बाल और चेहरे से टपकता खून, उनका इससे बड़ा विलेन का लुक पहले नहीं देखा होगा। लेलिन फिल्म का बाग़ी हीरो संजय दत्त के भी इस लुक से ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। उनके छोटे बाल वाला हेयरस्टाइल और फिर के साथ से एक्शन, जबरदस्त। फिल्म में दो हीरोइन भ हैं सोनम बाजवा और मिस यूनिवर्स रहीं हरनाज कौर संधू। दोनों एक्ट्रेस ने जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रही हैं। टाइगर की फिल्म बागी 4 के टीजर प् सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्शन दिया है।

यूजर्स रिएक्शन एक यूजर ने लिखा कि ये फिल्म रणबीर कपूर कि फिल्म एनिमल कि सस्ती कॉपी है। वहीं एक यूजर ने इसे टाइगर श्रॉफ का ग्रैंड कमबैक बताया। एक यूजर ने लिखा, ‘टाइगर अब रुकने वाला नहीं है’, एक और यूजर ने लिखा, ‘संजय से बड़ा विलेन कोई नहीं’।