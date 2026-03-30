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'एयरोफोबिया' से परेशान हैं टाइगर श्रॉफ, जानिए क्या होती है यह डिसऑर्डर? कहीं आपको तो नहीं!

Mar 30, 2026 11:28 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Tiger Shroff: इस डर से परेशान हैं टाइगर श्रॉफ। निजात पाने के लिए लेंगे थैरिपी। साथ ही बताई अपनी यह परेशानी जिससे रातभर करवटें बदलते हैं।

'एयरोफोबिया' से परेशान हैं टाइगर श्रॉफ, जानिए क्या होती है यह डिसऑर्डर? कहीं आपको तो नहीं!

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर्दे पर सबसे खतरनाक स्टंट बड़ी आसानी से करने के लिए जाने जाते हैं। टाइगर जो पर्दे पर हर डर को मात देते दिखाई पड़ते हैं, वो असल जिंदगी में एक बड़े डर का सामना कर रहे हैं। हाल ही में यूट्यूबर लिली सिंह के साथ बातचीत में टाइगर ने बताया कि उन्हें 'एयरोफोबिया' है, जिसका मतलब है कि उन्हें हवाई जहाज में उड़ने से बहुत डर लगता है। इस डर से निपटने के लिए वह अब प्रोफेशनल थेरेपी लेने पर विचार कर रहे हैं। टाइगर ने 'हीरोपंती' से लेकर 'वॉर' और 'बागी' जैसी फिल्मों के जरिए खुद को एक एक्शन हीरो के तौर पर स्टैबलिश किया है।

एयरोफोबिया से परेशान हैं टाइगर श्रॉफ

बात टाइगर श्रॉफ के एयरोफोबिया की करें तो इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले वह एक ऐसी फ्लाइट में थे जिसमें बहुत ज्यादा टर्बुलेंस महसूस हुआ। उन्होंने बताया कि उस हालात पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था और तभी से उनके मन में यह डर बैठ गया। अब स्थिति यह है कि किसी भी फ्लाइट पर चढ़ने से दो दिन पहले ही उन्हें घबराहट होने लगती है। टाइगर ने बताया, 'पायलट मुझे समझाते हैं कि टर्बुलेंस का मतलब सड़क पर लगने वाले मामूली झटकों जैसा ही है, लेकिन मेरे दिमाग को यह बात समझ नहीं आती।' टाइगर ने कहा कि उन्हें हर चीज पर कंट्रोल रखना पसंद है, लेकिन फ्लाइट के दौरान मैं बेबस महसूस करता हूं।

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एक और बड़ी दिक्कत से परेशान हैं टाइगर

टाइगर ने अपनी एक और कमी के बारे में बात की। उन्होंने माना कि वह कई बार छोटी-छोटी बातों को लेकर भी जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं और काफी दुविधा में रहते हैं। उन्होंने कहा, ‘कभी-कभी यह बहुत निराशाजनक होता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कनफ्यूज हो जाता हूं। यहां तक कि अपने पूरे दिन का शेड्यूल तय करने में भी मुझे काफी माथापच्ची करनी पड़ती है ताकि मैं अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल कर सकूं।’

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बुरी तरह पिटी थी टाइगर की पिछली फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ आखिरी बार फिल्म 'बागी 4' में नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक करीब 80 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में सिर्फ 77.67 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। जिसके चलते इसे फ्लॉप घोषित कर दिया गया।

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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