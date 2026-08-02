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टाइगर श्रॉफ की इस एक्शन फिल्म में एल्विश यादव की हुई एंट्री, रेमो डिसूजा करेंगे डायरेक्ट, विकी जैन बने प्रोड्यूसर

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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रेमो डिसूजा एक शानदार एक्शन फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं। खास बात ये है कि इस फिल्म में उनके हीरो टाइगर श्रॉफ हैं और उनके साथ यूथ सेंसेशन एल्विश यादव नजर आएंगे। फिल्म को अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन प्रोड्यूस कर रहे हैं।

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टाइगर श्रॉफ, एल्विश यादव शेयर करेंगे स्क्रीन

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं रही हैं। लगातार फ्लॉप के बाद एक्टर अब रेमो डिसूजा की अगली फिल्म में नजर आने वाले हैं। ताजा रिपोर्ट की मानें तो फ्लाइंग जट के बाद टाइगर और रेमो ने एक बार साथ में फिल्म करने का फैसला किया है। खास बात ये है कि इस फिल्म में एल्विश यादव और एक्टर अभिषेक बैनर्जी नजर आएंगे। ये फिल्म अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन प्रोड्यूस कर रहे हैं।

रेमो बना रहे हैं टाइगर और एल्विश के साथ फिल्म

प्रेस रिलीज में दी गई जानकारी के मुताबिक विकी जैन की ये पहली बतौर प्रोड्यूसर फिल्म है। इसे वो अपने बैनर VJ फ्रेम्स के तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में लीड एक्टर टाइगर श्रॉफ होंगे और डायरेक्ट करेंगे कोरियोग्राफर से डायरेक्टर बने रेमो डिसूजा। रेमो डिसूजा ने अपनी इस फिल्म के बारे में कहा कि वो बहुत खुश हैं कि VJ फ्रेम्स की पहली फिल्म वो डायरेक्ट करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकी एक क्लियर विजन के साथ इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। सिनेमा को लेकर उनका सच्चा जुनून है। वो इस जर्नी का हिस्सा बनकर एक्साइटेड हैं। रेमो ने आगे कास्टिंग को लेकर कहा कि हमारे पास टाइगर श्रॉफ, अभिषेक बैनर्जी और एल्विश यादव के रूप में जबरदस्त कास्ट है। मैं एक शानदार एक्शन से भरी हुई फिल्म बनाने के लिए एक्साइटेड हूं।

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विकी जैन ने अपनी फिल्म को बताया खास

विकी जैन ने कहा कि VJ फ्रेम्स को लॉन्च करना उनका सपना था। सिनेमा ने उन्हें हमेशा से इंस्पायर किया है। फिल्म से जुड़ने वाले रेमो और कास्ट ने इसे और ज्यादा खास बना दिया है। ये सिर्फ शुरुआत है और वो आगे के लिए एक्साइटेड हैं। इस फिल्म का नाम की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये फिल्म जबरदस्त एक्शन से भरी हुई होने वाली है। शायद टाइगर श्रॉफ के लिए भी उनके कमबैक का बड़ा मौका है।

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टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्में

बता दें, टाइगर श्रॉफ की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही हैं। इस लिस्ट में हीरोपंती 2, गनपत, बड़े मियां छोटे मियां और बागी 4 शामिल हैं। आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो करण जोहर के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म लग जा गले में नजर आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक एक्शन फिल्म होगी। टाइगर डायरेक्टर सचिन रवि के साथ भी एक एक्शन फिल्म कर रहे हैं। हालांकि, अभी इस फिल्म के नाम का एलान नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में टाइगर रोमांस और ड्रामा नहीं सिर्फ एक्शन करते नजर आएंगे।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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