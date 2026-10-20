टाइगर श्रॉफ का क्या है असली नाम? जैकी श्रॉफ के बेटे कैसे बने 'Tiger'
जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ पर हमले के बीच एक्टर के असली नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। क्या आप जानते हैं टाइगर श्रॉफ का असली नाम?
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ रविवार से लगातार खबरों में बने हुए हैं। तीन बाइक सवार हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ और उनके ड्राइवर पर गोलियां बरसाई थीं। इस घटना में टाइगर श्रॉफ को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन एक्टर के ड्राइवर को गोली लगी। हालांकि, वो भी खतरे से बाहर हैं। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है।
2014 में टाइगर श्रॉफ ने की थी करियर की शुरुआत
टाइगर श्रॉफ कम से कम 10 सालों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। टाइगर ने साल 2014 में फिल्म हीरोपंती से अपने करियर की शुरुआत की थी। टाइगर श्रॉफ इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ‘टाइगर’ का असली नाम ‘टाइगर’ नहीं है।
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माता-पिता ने टाइगर श्रॉफ को क्या दिया था नाम?
टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ के बेटे हैं। उनका जन्म 2 मार्च, 1990 में हुआ था। टाइगर के माता-पिता ने उन्हें जय हेमंत श्रॉफ नाम दिया था। आइए जानते हैं कैसे जय हेमंत श्रॉफ बन गए बॉलीवुड के टाइगर?
टाइगर श्रॉफ को थी लोगों को काटने की आदत
2014 में हिंदुस्तान टाइम्स से खास बातचीत में टाइगर श्रॉफ ने बताया था, "जब मैं बच्चा था तो लोगों को काटता था...मैं हर किसी को काटता था। मैंने एक बार अपने स्कूल टीचर को काट लिया था, उसके लिए मुझे सजा भी मिली थी।"
जय हेमंत श्रॉफ कैसे बने टाइगर श्रॉफ?
” वहीं, साल 2024 में एक इंटरव्यू में टाइगर श्रॉफ ने कहा था कि जब वो छोटे थे वो लोगों को काटते थे इसी वजह से उनका नाम टाइगर पड़ गया। इस दौरान टाइगर श्रॉफ ने अपने असली नाम की कहानी भी बताई थी। उन्होंने कहा था, “ये मेरा लोगों को प्यार दिखाने का तरीका था, सीधा काट लेता था। मेरा नाम जय हेमंत था। मेरे पिता का नाम जय किशन है, जो फिल्मों के लिए जैकी बन गया। वहीं, मेरे अंकल का नाम हेमंत था और इस तरह मेरा नाम जय हेमंत श्रॉफ पड़ा। बचपन से ही लोग मुझे टाइगर बुलाते थे और इस तरह मेरा नाम टाइगर बना। फिल्मों के लिए मैंने आधिकारिक तौर पर अपना नाम टाइगर कर लिया।”
इन फिल्मों में नजर आ चुके हैं टाइगर श्रॉफ
टाइगर श्रॉफ की फिल्मोग्राफी की बात करें तो साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म हीरोपंती से उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने बागी, ए फ्लाइंग जेट, मुन्ना माइकल, बागी 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, वॉर, बागी 3, हीरोपंती 2 और बागी 4 जैसी फिल्मों में नजर आए हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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